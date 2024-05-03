На Алтае служебная овчарка сразу же вывела полицейских на похищенные лампочки

Кинолог с собакой прибыл на место происшествия в составе следственно-оперативной группы

03 мая 2024, 10:15, ИА Амител

Немецкая овчарка / Фото иллюстративное: unsplash.com

В Алтайском крае полицейская собака помогла максимально оперативно раскрыть кражу, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратился житель Бийска, у которого на даче пропали вещи и инструменты.

"Пока ведутся строительные работы, основные вещи и инструменты хранились в недостроенном доме. Неизвестный разбил окно и вынес из постройки утеплитель, трубы, лампочки и спальные мешки. Общий ущерб составил порядка 14 000 рублей", – рассказали в ведомстве.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой был кинолог со служебной немецкой овчаркой по кличке Райт.

Собака сразу же взяла след и привела напарника к дому, принадлежащему ранее судимому мужчине. В гараже правоохранители обнаружили часть украденных вещей.

Мужчина в содеянном признался и написал явку с повинной. Ему грозит до шести лет лишения свободы за "кражу с незаконным проникновением в жилище".