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На Алтае служебная овчарка сразу же вывела полицейских на похищенные лампочки

Кинолог с собакой прибыл на место происшествия в составе следственно-оперативной группы

03 мая 2024, 10:15, ИА Амител

Немецкая овчарка / Фото иллюстративное: unsplash.com
Немецкая овчарка / Фото иллюстративное: unsplash.com

В Алтайском крае полицейская собака помогла максимально оперативно раскрыть кражу, сообщает региональное МВД.

С заявлением в полицию обратился житель Бийска, у которого на даче пропали вещи и инструменты.

"Пока ведутся строительные работы, основные вещи и инструменты хранились в недостроенном доме. Неизвестный разбил окно и вынес из постройки утеплитель, трубы, лампочки и спальные мешки. Общий ущерб составил порядка 14 000 рублей", – рассказали в ведомстве.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой был кинолог со служебной немецкой овчаркой по кличке Райт.

Собака сразу же взяла след и привела напарника к дому, принадлежащему ранее судимому мужчине. В гараже правоохранители обнаружили часть украденных вещей.

Мужчина в содеянном признался и написал явку с повинной. Ему грозит до шести лет лишения свободы за "кражу с незаконным проникновением в жилище".

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НОВОСТИПроисшествия
Бийск Криминал Собаки

Комментарии 3

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Гость

10:27:17 03-05-2024

Собака поводырь ?

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Игорь

10:30:08 03-05-2024

Блохастик молодец...

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Гость

10:31:27 03-05-2024

Собака привела полицию к дому преступника и тот написал явку с повинной.Реалии России.

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