На Алтае служебная овчарка сразу же вывела полицейских на похищенные лампочки
Кинолог с собакой прибыл на место происшествия в составе следственно-оперативной группы
03 мая 2024, 10:15, ИА Амител
В Алтайском крае полицейская собака помогла максимально оперативно раскрыть кражу, сообщает региональное МВД.
С заявлением в полицию обратился житель Бийска, у которого на даче пропали вещи и инструменты.
"Пока ведутся строительные работы, основные вещи и инструменты хранились в недостроенном доме. Неизвестный разбил окно и вынес из постройки утеплитель, трубы, лампочки и спальные мешки. Общий ущерб составил порядка 14 000 рублей", – рассказали в ведомстве.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой был кинолог со служебной немецкой овчаркой по кличке Райт.
Собака сразу же взяла след и привела напарника к дому, принадлежащему ранее судимому мужчине. В гараже правоохранители обнаружили часть украденных вещей.
Мужчина в содеянном признался и написал явку с повинной. Ему грозит до шести лет лишения свободы за "кражу с незаконным проникновением в жилище".
10:27:17 03-05-2024
Собака поводырь ?
10:30:08 03-05-2024
Блохастик молодец...
10:31:27 03-05-2024
Собака привела полицию к дому преступника и тот написал явку с повинной.Реалии России.