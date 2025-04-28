Диалог между лидерами двух стран состоялся на похоронах папы римского Франциска

28 апреля 2025, 08:40, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Риме заявил, что украинский лидер "стал спокойнее", и оценил состоявшийся диалог положительно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Трамп добавил, что рад усилиям Зеленского "сделать что-то хорошее для своей страны".

"Зеленский стал спокойнее", – заключил президент США.

Лидеры Украины и США встретились 26 апреля на похоронах папы римского Франциска. Их беседа продлилась около 15 минут и была первой после перепалки в Белом доме 28 февраля. Со слов Зеленского, он обсудил с Трампом вопросы, связанные с "полным и безусловным прекращением огня". Он отметил, что непродолжительные переговоры были продуктивными и символичными. Также президент Украины выразил надежду на достижение долгосрочного мира.