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"Стал спокойнее". Трамп положительно оценил встречу с Зеленским в Риме

Диалог между лидерами двух стран состоялся на похоронах папы римского Франциска

28 апреля 2025, 08:40, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Риме заявил, что украинский лидер "стал спокойнее", и оценил состоявшийся диалог положительно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Трамп добавил, что рад усилиям Зеленского "сделать что-то хорошее для своей страны".

"Зеленский стал спокойнее", – заключил президент США.

Лидеры Украины и США встретились 26 апреля на похоронах папы римского Франциска. Их беседа продлилась около 15 минут и была первой после перепалки в Белом доме 28 февраля. Со слов Зеленского, он обсудил с Трампом вопросы, связанные с "полным и безусловным прекращением огня". Он отметил, что непродолжительные переговоры были продуктивными и символичными. Также президент Украины выразил надежду на достижение долгосрочного мира.

"Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей", – заявил Зеленский и поблагодарил Трампа за разговор.

Фото: Dave Sherrill / unsplash.com

Зеленский рассказал о встрече с Трампом на похоронах папы римского

По словам украинского лидера, он успел многое обсудить с президентом США
НОВОСТИПолитика
США Политика украина Дональд Трамп

Комментарии 1

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Гость

10:06:14 28-04-2025

усилиям Зеленского "сделать что-то хорошее для своей страны" --- а что? Может узнаем

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