"Стал спокойнее". Трамп положительно оценил встречу с Зеленским в Риме
Диалог между лидерами двух стран состоялся на похоронах папы римского Франциска
28 апреля 2025, 08:40, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Риме заявил, что украинский лидер "стал спокойнее", и оценил состоявшийся диалог положительно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Трамп добавил, что рад усилиям Зеленского "сделать что-то хорошее для своей страны".
"Зеленский стал спокойнее", – заключил президент США.
Лидеры Украины и США встретились 26 апреля на похоронах папы римского Франциска. Их беседа продлилась около 15 минут и была первой после перепалки в Белом доме 28 февраля. Со слов Зеленского, он обсудил с Трампом вопросы, связанные с "полным и безусловным прекращением огня". Он отметил, что непродолжительные переговоры были продуктивными и символичными. Также президент Украины выразил надежду на достижение долгосрочного мира.
"Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей", – заявил Зеленский и поблагодарил Трампа за разговор.
10:06:14 28-04-2025
усилиям Зеленского "сделать что-то хорошее для своей страны" --- а что? Может узнаем