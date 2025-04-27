Зеленский рассказал о встрече с Трампом на похоронах папы римского

По словам украинского лидера, он успел многое обсудить с президентом США

27 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: Dave Sherrill / unsplash.com

Владимир Зеленский рассказал о встрече с Дональдом Трампом на похоронах папы римского. Понтифика похоронили 26 апреля.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ, политики договорились встретиться после завершения церемонии, но американский лидер "очень быстро" покинул Рим.

Зеленский в своем телеграм-канале заявил, что это была "хорошая встреча".

"Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат из всех прозвучавших вещей", – отметил он и поблагодарил Трампа за разговор.

Ранее президент США заявил, что сделка по Украине почти согласована, теперь двум сторонам нужно встретиться на очень высоком уровне.