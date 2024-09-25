Стала известна дата и место прощания с актером Романом Мадяновым

По словам сына актера, Романа, утром он пожаловался на тяжелое дыхание

25 сентября 2024, 22:55, ИА Амител

Роман Мадянов / Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Прощание с актером Романом Мадяновым пройдет в пятницу, 27 сентября, в городе Бронница. Об этом сообщает Super.

По словам сына актера, Романа, утром 25 сентября Мадянов пожаловался на тяжелое дыхание.

"Он вместе с мамой (женой) поехал на МРТ. Приехал домой, ему было тяжело дышать, присел на кровать, побледнел – и все. Все на глазах у мамы произошло", – рассказал Роман.

Напомним, Мадянову было 62 года. Причиной смерти стал рак легких. Shot сообщал, что родные готовились к его кончине в последние недели, а актеру назначили паллиативное лечение.