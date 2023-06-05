Названа причина пожара на подстанции в алтайском селе

К месту происшествия едет пожарный поезд

05 июня 2023, 20:34, ИА Амител

Фото: Barnaul22

В региональном ГУ МЧС назвали причину пожара на подстанции в селе Смазнево Алтайского края. Возгорание началось из-за разгерметизации масляного резервуара.

На данный момент в тушении участвуют пять единиц спецтехники и 14 человек личного состава. К месту происшествия едет пожарный поезд.

Энергетики переподключают к электричеству жителей Залесовского, Заринского и Кытмановского районов.

Ранее стало известно о пожаре на подстанции, из-за которого несколько районов остались без света.