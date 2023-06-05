Названа причина пожара на подстанции в алтайском селе
К месту происшествия едет пожарный поезд
05 июня 2023, 20:34, ИА Амител
Фото: Barnaul22
В региональном ГУ МЧС назвали причину пожара на подстанции в селе Смазнево Алтайского края. Возгорание началось из-за разгерметизации масляного резервуара.
На данный момент в тушении участвуют пять единиц спецтехники и 14 человек личного состава. К месту происшествия едет пожарный поезд.
Энергетики переподключают к электричеству жителей Залесовского, Заринского и Кытмановского районов.
Ранее стало известно о пожаре на подстанции, из-за которого несколько районов остались без света.
21:27:43 05-06-2023
Еще бы химическую формулу огня написали.Просто взорвался силовой трансформатор
00:44:29 06-06-2023
ВнучкИ Чубайса гадят?)....Еще пожар не ликвидировали, а причину знают....Чудеса....Ванга и Мессинг в гробах переворачиваются))))