НОВОСТИПроисшествия

Названа причина пожара на подстанции в алтайском селе

К месту происшествия едет пожарный поезд

05 июня 2023, 20:34, ИА Амител

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

В региональном ГУ МЧС назвали причину пожара на подстанции в селе Смазнево Алтайского края. Возгорание началось из-за разгерметизации масляного резервуара.

На данный момент в тушении участвуют пять единиц спецтехники и 14 человек личного состава. К месту происшествия едет пожарный поезд.

Энергетики переподключают к электричеству жителей Залесовского, Заринского и Кытмановского районов. 

Ранее стало известно о пожаре на подстанции, из-за которого несколько районов остались без света.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

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Гость

21:27:43 05-06-2023

Еще бы химическую формулу огня написали.Просто взорвался силовой трансформатор

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Гость

00:44:29 06-06-2023

ВнучкИ Чубайса гадят?)....Еще пожар не ликвидировали, а причину знают....Чудеса....Ванга и Мессинг в гробах переворачиваются))))

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