Пожар на подстанции оставил без света два района в Алтайском крае
Предварительная причина – возгорание трансформатора
05 июня 2023, 19:50, ИА Амител
Кадр из видео
В селе Смазнево Алтайского края произошёл пожар на подстанции. Об этом сообщает Mash Siberia.
По предварительным данным, причиной стало возгорание трансформатора. Два ближайших района остались без света. Есть вероятность того, что в сёлах не будет и воды, поскольку не будут работать насосы.
На месте происшествия работают спасатели. Информация о пострадавших отсутствует.
22:54:37 05-06-2023
Два района, а какие?