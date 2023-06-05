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Пожар на подстанции оставил без света два района в Алтайском крае

Предварительная причина – возгорание трансформатора

05 июня 2023, 19:50, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В селе Смазнево Алтайского края произошёл пожар на подстанции. Об этом сообщает Mash Siberia.

По предварительным данным, причиной стало возгорание трансформатора. Два ближайших района остались без света. Есть вероятность того, что в сёлах не будет и воды, поскольку не будут работать насосы.

На месте происшествия работают спасатели. Информация о пострадавших отсутствует.
 

Алтайский край Происшествия

Комментарии 1

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Олег

22:54:37 05-06-2023

Два района, а какие?

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