Стало известно, кто займет пост вице-премьера и министра экономики Алтайского края
Губернатор внесет кандидатуру Евгения Дешевых на рассмотрение АКЗС в ближайшее время
04 декабря 2023, 15:49, ИА Амител
Зампредседателя правительства Алтайского края и министром экономического развития региона станет глава регионального управления по туризму Евгений Дешевых. Об этом сообщает "Атмосфера" со ссылкой на собственный источник.
По словам собеседника, кандидатуру Дешевых Томенко внесет на ближайшую сессию АКЗС. Она состоится уже на следующей неделе, 14 декабря.
Напомним, что до 30 ноября исполняющим обязанности вице-премьера и министра экономразвития Алтайского края был Анатолий Нагорнов. После этот пост занял Алексей Ерохин.
Отметим, что ранее на должность главы ведомства инсайдеры прочили начальника краевого управления по предпринимательству Александра Евстигнеева. По информации агентства, он станет представителем губернатора и правительства региона в АКЗС. До выборов эту должность занимала Наталья Кувшинова, однако вскоре после победы на выборах Томенко назначил ее сенатором от исполнительной власти.
16:06:08 04-12-2023
А Виталий Петрович Дешевых, бывший когда-то председателем Барнаульской Думы в начале 90-х не есть ли отец этого вице-премьера?
20:34:43 04-12-2023
Гость. (16:06:08 04-12-2023) А Виталий Петрович Дешевых, бывший когда-то председателем... Да, это папашка евойный. Сынка ещё в 90-е начал пропихивать к кормушке.
16:18:10 04-12-2023
Министры все мельче и мельче )
16:32:03 04-12-2023
Гость (16:18:10 04-12-2023) Министры все мельче и мельче )... Ты Котякова видел ?
16:31:12 04-12-2023
Гость. (16:06:08 04-12-2023) А Виталий Петрович Дешевых, бывший когда-то председателем... Виталий Дешевых был в конце 80 годов первым секретарем Центрального райкома КПСС города Барнаула.
19:34:20 04-12-2023
Ну прямо таки неожиданность. Попрет экономика края семимильными шагами.
20:36:42 04-12-2023
И фамилия такая у него... "Говоряшая"
07:44:49 05-12-2023
Гость (20:36:42 04-12-2023) И фамилия такая у него... "Говоряшая"... экономика должна быть экономной
08:34:58 05-12-2023
Очередной тунеядец, как следствие распухшей от раздутости бюрократической системы. Тока вдумайтесть, представитель губера и краевого правительства в краевом же, сборище! И ваще, в чём заключается его работа?
21:15:02 06-12-2023
Работа? Вы о чем?