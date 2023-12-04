Стало известно, кто займет пост вице-премьера и министра экономики Алтайского края

Губернатор внесет кандидатуру Евгения Дешевых на рассмотрение АКЗС в ближайшее время

04 декабря 2023, 15:49, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

Зампредседателя правительства Алтайского края и министром экономического развития региона станет глава регионального управления по туризму Евгений Дешевых. Об этом сообщает "Атмосфера" со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника, кандидатуру Дешевых Томенко внесет на ближайшую сессию АКЗС. Она состоится уже на следующей неделе, 14 декабря.

Напомним, что до 30 ноября исполняющим обязанности вице-премьера и министра экономразвития Алтайского края был Анатолий Нагорнов. После этот пост занял Алексей Ерохин.

Отметим, что ранее на должность главы ведомства инсайдеры прочили начальника краевого управления по предпринимательству Александра Евстигнеева. По информации агентства, он станет представителем губернатора и правительства региона в АКЗС. До выборов эту должность занимала Наталья Кувшинова, однако вскоре после победы на выборах Томенко назначил ее сенатором от исполнительной власти.