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Стало известно, кто займет пост вице-премьера и министра экономики Алтайского края

Губернатор внесет кандидатуру Евгения Дешевых на рассмотрение АКЗС в ближайшее время

04 декабря 2023, 15:49, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru
Фото: altairegion22.ru

Зампредседателя правительства Алтайского края и министром экономического развития региона станет глава регионального управления по туризму Евгений Дешевых. Об этом сообщает "Атмосфера" со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника, кандидатуру Дешевых Томенко внесет на ближайшую сессию АКЗС. Она состоится уже на следующей неделе, 14 декабря.

Напомним, что до 30 ноября исполняющим обязанности вице-премьера и министра экономразвития Алтайского края был Анатолий Нагорнов. После этот пост занял Алексей Ерохин.

Отметим, что ранее на должность главы ведомства инсайдеры прочили начальника краевого управления по предпринимательству Александра Евстигнеева. По информации агентства, он станет представителем губернатора и правительства региона в АКЗС. До выборов эту должность занимала Наталья Кувшинова, однако вскоре после победы на выборах Томенко назначил ее сенатором от исполнительной власти.

Алтайский край Политика

Комментарии 10

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Гость.

16:06:08 04-12-2023

А Виталий Петрович Дешевых, бывший когда-то председателем Барнаульской Думы в начале 90-х не есть ли отец этого вице-премьера?

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Гость

20:34:43 04-12-2023

Гость. (16:06:08 04-12-2023) А Виталий Петрович Дешевых, бывший когда-то председателем... Да, это папашка евойный. Сынка ещё в 90-е начал пропихивать к кормушке.

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Гость

16:18:10 04-12-2023

Министры все мельче и мельче )

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Гость

16:32:03 04-12-2023

Гость (16:18:10 04-12-2023) Министры все мельче и мельче )... Ты Котякова видел ?

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Гость

16:31:12 04-12-2023

Гость. (16:06:08 04-12-2023) А Виталий Петрович Дешевых, бывший когда-то председателем... Виталий Дешевых был в конце 80 годов первым секретарем Центрального райкома КПСС города Барнаула.

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Гость

19:34:20 04-12-2023

Ну прямо таки неожиданность. Попрет экономика края семимильными шагами.

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Гость

20:36:42 04-12-2023

И фамилия такая у него... "Говоряшая"

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123

07:44:49 05-12-2023

Гость (20:36:42 04-12-2023) И фамилия такая у него... "Говоряшая"... экономика должна быть экономной

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Гость

08:34:58 05-12-2023

Очередной тунеядец, как следствие распухшей от раздутости бюрократической системы. Тока вдумайтесть, представитель губера и краевого правительства в краевом же, сборище! И ваще, в чём заключается его работа?

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Гость

21:15:02 06-12-2023

Работа? Вы о чем?

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