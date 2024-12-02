Стало известно о состоянии мальчика из Прокопьевска, жившего в магазине два дня
Ситуацию контролируют региональные власти
02 декабря 2024, 12:15, ИА Амител
12-летний мальчик из Прокопьевска, ранее сбежавший от родителей и проживший два дня в магазине, находится в больнице. Об этом сообщает Mash Siberia.
"Раньше семья жила в Тяжинском районе. Отчим Андрей занимался зубным протезированием. Набрал предзаказов, долгов и вместе с женой Кристиной и детьми переехал", – уточняет Mash Siberia.
Также, по словам соседей, отчим заставлял мальчика есть стиральный порошок.
Найденного спустя двое суток ребенка госпитализировали. У него сломана нога. В больнице состояние мальчика ухудшилось, и его увезли на операцию. К лечению подключат пластических хирургов.
"Даже врачи, которые за годы практики многое повидали, говорят, что впервые с таким столкнулись", – приводит слова очевидцев Mash.
Губернатор Кузбасса заявил, что ребенок находится в палате интенсивной терапии областной больницы. Сейчас основная задача врачей – стабилизировать его состояние. Известно, что мальчика уже начали кормить. А когда он сможет свободно разговаривать, с ним начнут заниматься психологи.
13:02:56 02-12-2024
"По словам соседей, отчим заставлял мальчика есть стиральный порошок", - жесть!
19:56:04 02-12-2024
По словам соседей, отчим заставлял мальчика есть стиральный порошок - А соседи эту жесть увидели... и пошли жить дальше?!!!