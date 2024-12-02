Стало известно о состоянии мальчика из Прокопьевска, жившего в магазине два дня

Ситуацию контролируют региональные власти

02 декабря 2024, 12:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

12-летний мальчик из Прокопьевска, ранее сбежавший от родителей и проживший два дня в магазине, находится в больнице. Об этом сообщает Mash Siberia.

"Раньше семья жила в Тяжинском районе. Отчим Андрей занимался зубным протезированием. Набрал предзаказов, долгов и вместе с женой Кристиной и детьми переехал", – уточняет Mash Siberia.

Также, по словам соседей, отчим заставлял мальчика есть стиральный порошок.

Найденного спустя двое суток ребенка госпитализировали. У него сломана нога. В больнице состояние мальчика ухудшилось, и его увезли на операцию. К лечению подключат пластических хирургов.

"Даже врачи, которые за годы практики многое повидали, говорят, что впервые с таким столкнулись", – приводит слова очевидцев Mash.

Губернатор Кузбасса заявил, что ребенок находится в палате интенсивной терапии областной больницы. Сейчас основная задача врачей – стабилизировать его состояние. Известно, что мальчика уже начали кормить. А когда он сможет свободно разговаривать, с ним начнут заниматься психологи.