В Кузбассе 12-летний мальчик два дня прятался за коробками в магазине

Ребенок сбежал из-за издевавшегося над ним отчима

28 ноября 2024, 18:05, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru

В Прокопьевске мальчик сбежал из дома и два дня прятался в магазине за коробками. Об этом сообщает Mash Siberia.

12-летний мальчик пропал вечером 26 ноября. Ребенок зашел погреться в продуктовый магазин и остался там на два дня. Он питался тем, что лежало на прилавках.

По словам местных жителей, мальчика нашли с заживающими ранами, а из дома он сбежал из-за отчима. Предварительно установлено, что мужчина заставлял ребенка спать без одежды на холодной веранде и сильно избивал.