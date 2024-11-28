В Кузбассе 12-летний мальчик два дня прятался за коробками в магазине
Ребенок сбежал из-за издевавшегося над ним отчима
28 ноября 2024, 18:05, ИА Амител
В Прокопьевске мальчик сбежал из дома и два дня прятался в магазине за коробками. Об этом сообщает Mash Siberia.
12-летний мальчик пропал вечером 26 ноября. Ребенок зашел погреться в продуктовый магазин и остался там на два дня. Он питался тем, что лежало на прилавках.
По словам местных жителей, мальчика нашли с заживающими ранами, а из дома он сбежал из-за отчима. Предварительно установлено, что мужчина заставлял ребенка спать без одежды на холодной веранде и сильно избивал.
"До начала поисков никто из соседей не знал, что у недавно переехавшей в район семьи есть ребенок. Отчима задержали, возбудили уголовные дела об истязании и причинении тяжкого вреда здоровью. Прокуратура начала проверку органов опеки", – подытожил Mash.
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