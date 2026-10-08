Из-за того, что шесть избранников от мандатов отказались, их места получили другие кандидаты

08 октября 2026, 12:30, Александра Черданцева

Депутаты АКЗС нового, девятого созыва / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В четверг, 8 октября 2026 года в Алтайском крае состоялась первая сессия вновь избранного Законодательного Собрания. На ней избрали спикера АКЗС, которым уже в третий раз стал Александр Романенко, а также утвердили список депутатов. Количество мандатов у прошедших пяти партий стало известно уже на следующий день после выборов, а вот точный депутатский состав определили недавно.

Дело в том, что часть избранных депутатов отказались от мандатов. Больше всего - в "Единой России". Так, мандат не принял губернатор региона Виктор Томенко, возглавивший список партии. Его кресло в парламенте займет Павел Кривенко. Вместо избранного Дмитрия Беляева будет заседать Андрей Шалыгин, вместо Игоря Левина - Евгений Смирнов, вместо Павла Авпопашвили - Иван Субочев. А у ЛДПР от мандата отказался лидер партии Леонид Слуцкий, его место переходит Ирине Шудре.

Кроме того, на сессии будет избран сенатор от исполнительной власти региона. Им, судя по всему, станет Виктор Зобнев.

Любопытно также, что впервые в истории алтайского парламента все главы фракций одновременно являются и лидерами своих партий в регионе.

Итак, вот окончательный (не считая Зобнева) список депутатов АКЗС девятого созыва:

Фракция "Единая Россия":

Александр Романенко – глава фракции; Игорь Вихлянов; Никита Кожанов; Петр Боос; Алексей Кривенко; Александр Кузьменко; Сергей Серов; Ирина Солнцева; Юрий Матвейко; Владимир Попов; Максим Кочев; Владимир Пелеганчук; Константин Ежов; Татьяна Ильюченко; Вадим Смагин; Игорь Панарин; Сергей Бочаров; Александр Сафонов; Михаил Разливинский; Александр Локтев; Ирина Лазаренко; Дмитрий Денисов; Сергей Писарев; Дмитрий Аганов; Иван Огнев; Александр Лисицын; Владислав Вакае; Вячеслав Перерядов; Евгений Носенко; Андрей Абрамов; Сергей Ларейкин; Григорий Бахтин; Сергей Черноиванов; Виктор Зобнев; Ксения Белоусова; Александр Берестенников; Алина Бушуева; Иван Гладких; Владимир Громов; Павел Кравченко; Владимир Лещенко; Сергей Ливадний; Андрей Максимов; Константин Молчанов; Василий Рощупкин; Евгений Смирнов; Иван Субочев; Антон Теслин; Александр Траутвейн; Андрей Шалыгин; Артем Шамков.

Фракция ЛДПР:

Сергей Булаев – глава фракции; Дмитрий Шор; Денис Нахтигаль; Ирина Шудра.

Фракция "Справедливая Россия":

Александр Терентьев – глава фракции;

Евгения Боровикова.

Фракция "Новые люди":

Никита Федюнин – глава фракции; Максим Банных; Анна Галицкая; Павел Коновод.

Фракция КПРФ:

Мария Прусакова – глава фракции; Андрей Кривов; Сергей Немчинов; Александр Ткачев; Владимир Балахнин; Андрей Чернобай; Сергей Крылов.

В ближайшее время депутаты определят глав комитетов и их заместителей.