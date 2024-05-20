Стали известны новые соперники ХК "Динамо-Алтай" в следующем сезоне чемпионата ВХЛ

Турнир продлится с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025-го

20 мая 2024, 13:14, ИА Амител

Хоккеисты / Фото: unsplashc.com

33 команды поучаствуют в следующем сезоне чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. Решение о включении новых участников объявили на заседании руководителей клубов лиги, которое состоялось 18 мая в Сочи.

Новыми соперниками барнаульского "Динамо-Алтая" станут магнитогорская "Магнитка", "Олимпия" из Кирово-Чепецка, нижегородское "Торпедо-Горький" и московский "Юнисон".

Турнир стартует 1 сентября и завершится 31 мая 2025 года.

Напомним, в чемпионате ВХЛ 2023/24 участвовали 29 команд. "Динамо-Алтай" в свой дебютный сезон в лиге финишировал на 20-й строке.