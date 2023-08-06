Стали известны подробности аварии на улице Никитина в Барнауле
Водитель Mercedes двигался с большой скоростью
06 августа 2023, 10:15, ИА Амител
Фото: Инцидент Барнаул
В ГИБДД рассказали подробности аварии в Барнауле, в результате которой серьезные повреждения получил автомобиль Mercedes.
По данным ведомства, водитель внедорожника двигался по улице Никитина с небезопасной скоростью, не справился с управлением и врезался в препятствие.
Иномарка получила серьезные повреждения и частично перекрыла дорогу.
В результате происшествия никто не пострадал.
10:27:05 06-08-2023
Что послужило препятствием?
10:33:57 06-08-2023
Эк его разворотило...
11:20:03 06-08-2023
Какое вранье.....а пешехода сбил? Он лежал не жвтжимый, в окно прекрасно было видно в 4-59, вой сирен....машины ДПС подбежали к человеку который лежал на тротуаре недвиживый, потом скорая приехала, его увезли, водитель голубой рубашке ходил живой и невредимый, а ДПС бегали человек 6. На машине даже номера не было......
08:00:24 07-08-2023
Гость (11:20:03 06-08-2023) Какое вранье.....а пешехода сбил? Он лежал не жвтжимый, в ок... О. А зачем наврали? Может коррупция?
09:19:27 08-08-2023
Гость (11:20:03 06-08-2023) Какое вранье.....а пешехода сбил? Он лежал не жвтжимый, в ок... идиот смято водительское уверен что он вылетел а в рубашке был пассажир который отказался от госпитализации, водитель лежит на полу
13:51:51 06-08-2023
Небезопасная скорость - это 180 км.час?
17:27:47 06-08-2023
Хоть никого не зацепил.достали эти гонщики.догли бы сами