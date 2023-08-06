НОВОСТИПроисшествия

Стали известны подробности аварии на улице Никитина в Барнауле

Водитель Mercedes двигался с большой скоростью

06 августа 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул
Фото: Инцидент Барнаул

В ГИБДД рассказали подробности аварии в Барнауле, в результате которой серьезные повреждения получил автомобиль Mercedes.

По данным ведомства, водитель внедорожника двигался по улице Никитина с небезопасной скоростью, не справился с управлением и врезался в препятствие.

Иномарка получила серьезные повреждения и частично перекрыла дорогу. 

В результате происшествия никто не пострадал. 

Барнаул ДТП

Комментарии 7

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Гость

10:27:05 06-08-2023

Что послужило препятствием?

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Гость

10:33:57 06-08-2023

Эк его разворотило...

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Гость

11:20:03 06-08-2023

Какое вранье.....а пешехода сбил? Он лежал не жвтжимый, в окно прекрасно было видно в 4-59, вой сирен....машины ДПС подбежали к человеку который лежал на тротуаре недвиживый, потом скорая приехала, его увезли, водитель голубой рубашке ходил живой и невредимый, а ДПС бегали человек 6. На машине даже номера не было......

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Гость

08:00:24 07-08-2023

Гость (11:20:03 06-08-2023) Какое вранье.....а пешехода сбил? Он лежал не жвтжимый, в ок... О. А зачем наврали? Может коррупция?

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Гость

09:19:27 08-08-2023

Гость (11:20:03 06-08-2023) Какое вранье.....а пешехода сбил? Он лежал не жвтжимый, в ок... идиот смято водительское уверен что он вылетел а в рубашке был пассажир который отказался от госпитализации, водитель лежит на полу

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Гость

13:51:51 06-08-2023

Небезопасная скорость - это 180 км.час?

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Гость

17:27:47 06-08-2023

Хоть никого не зацепил.достали эти гонщики.догли бы сами

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