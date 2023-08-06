Стали известны подробности аварии на улице Никитина в Барнауле

Водитель Mercedes двигался с большой скоростью

06 августа 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

В ГИБДД рассказали подробности аварии в Барнауле, в результате которой серьезные повреждения получил автомобиль Mercedes.

По данным ведомства, водитель внедорожника двигался по улице Никитина с небезопасной скоростью, не справился с управлением и врезался в препятствие.

Иномарка получила серьезные повреждения и частично перекрыла дорогу.

В результате происшествия никто не пострадал.