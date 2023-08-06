"Мерседес" разворотило после аварии в Барнауле

Внедорожник получил серьезные повреждения и закрыл часть дороги

06 августа 2023, 09:15, ИА Амител

Кадр из видео

Серьезная авария произошла в Барнауле накануне. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, напротив здания администрации Центрального района на улице Никитина заметили внедорожник Mercedes и автомобиль ДПС.

Иномарка, перекрывшая часть дороги, получила очень серьезные повреждения. При этом подробности аварии на данный момент неизвестны.

По предварительным данным, пострадавших нет.