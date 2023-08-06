"Мерседес" разворотило после аварии в Барнауле
Внедорожник получил серьезные повреждения и закрыл часть дороги
06 августа 2023, 09:15, ИА Амител
Кадр из видео
Серьезная авария произошла в Барнауле накануне. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, напротив здания администрации Центрального района на улице Никитина заметили внедорожник Mercedes и автомобиль ДПС.
Иномарка, перекрывшая часть дороги, получила очень серьезные повреждения. При этом подробности аварии на данный момент неизвестны.
По предварительным данным, пострадавших нет.
09:57:53 06-08-2023
Накануне? Громкий был Бум!
10:00:07 06-08-2023
Номерограм по регзнаку БМВ м7 аыдает
10:13:07 06-08-2023
Обдолбанные мажоры...
10:24:51 06-08-2023
Вот и улицу помыли уже.
14:52:22 06-08-2023
Эту аварию бвло видно из окон дома, в 4-59 в окно дома под сирены ДТП смотрели в окно, к машине бежали сотрудники ДТП,на обочине лежал недвижимвц мужчина, они подбежали к нему, потом в машине, из машины вышел водитель в голубой рубашке, подом он подошёл к мужчине который лежал на обочине, приехала скорая забрали этого мужчину, потом пожарные приехали, и с 5 до 8 ч все было перекрыто., то что ткт написано совершенно не правда, такое ощущение что за машиной гнались ДТП на 2 машинах, так как они в момент аварии бвли уже тут.
15:20:23 07-08-2023
Гость (14:52:22 06-08-2023) Эту аварию бвло видно из окон дома, в 4-59 в окно дома под с... Часом позже?
16:26:31 06-08-2023
А у нас нет такого штрафа как четвертование? Если нет, то надо обязательно ввести и предупреждать водятлов, приобретающих такие вот авто на кровнозаработанные. И притянуло его к администрации - это явно знак.
10:17:23 07-08-2023
Так прям на фото видно, что кто то лежит на парковке.. или у нас если водитель подобного авто не пострадал то и пострадавших нет?
16:21:36 07-08-2023
Гость (10:17:23 07-08-2023) Так прям на фото видно, что кто то лежит на парковке.. или у... это ж вроде бампер оторванный, не?