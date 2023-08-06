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"Мерседес" разворотило после аварии в Барнауле

Внедорожник получил серьезные повреждения и закрыл часть дороги

06 августа 2023, 09:15, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Серьезная авария произошла в Барнауле накануне. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, напротив здания администрации Центрального района на улице Никитина заметили внедорожник Mercedes и автомобиль ДПС.

Иномарка, перекрывшая часть дороги, получила очень серьезные повреждения. При этом подробности аварии на данный момент неизвестны.

По предварительным данным, пострадавших нет. 

Барнаул ДТП

Комментарии 9

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Гость

09:57:53 06-08-2023

Накануне? Громкий был Бум!

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Гость

10:00:07 06-08-2023

Номерограм по регзнаку БМВ м7 аыдает

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Гость

10:13:07 06-08-2023

Обдолбанные мажоры...

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Гость

10:24:51 06-08-2023

Вот и улицу помыли уже.

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Гость

14:52:22 06-08-2023

Эту аварию бвло видно из окон дома, в 4-59 в окно дома под сирены ДТП смотрели в окно, к машине бежали сотрудники ДТП,на обочине лежал недвижимвц мужчина, они подбежали к нему, потом в машине, из машины вышел водитель в голубой рубашке, подом он подошёл к мужчине который лежал на обочине, приехала скорая забрали этого мужчину, потом пожарные приехали, и с 5 до 8 ч все было перекрыто., то что ткт написано совершенно не правда, такое ощущение что за машиной гнались ДТП на 2 машинах, так как они в момент аварии бвли уже тут.

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Гость

15:20:23 07-08-2023

Гость (14:52:22 06-08-2023) Эту аварию бвло видно из окон дома, в 4-59 в окно дома под с... Часом позже?

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Гость

16:26:31 06-08-2023

А у нас нет такого штрафа как четвертование? Если нет, то надо обязательно ввести и предупреждать водятлов, приобретающих такие вот авто на кровнозаработанные. И притянуло его к администрации - это явно знак.

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Гость

10:17:23 07-08-2023

Так прям на фото видно, что кто то лежит на парковке.. или у нас если водитель подобного авто не пострадал то и пострадавших нет?

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Гость

16:21:36 07-08-2023

Гость (10:17:23 07-08-2023) Так прям на фото видно, что кто то лежит на парковке.. или у... это ж вроде бампер оторванный, не?

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