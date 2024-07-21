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Стали известны подробности ДТП на Лесном тракте в Барнауле

Два человека с тяжелыми травмами попали в больницу

21 июля 2024, 15:10, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

Три человека пострадали в аварии на Лесном тракте в Барнауле, двое из них попали в больницу. Об этом рассказали в ГАИ.

Предварительно установлено, что 53-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Sprinter Carib, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder под управлением 51-летнего мужчины, а после задел Toyota Sprinter под управлением 37-летнего мужчины. 

Женщина – пассажир Fielder и водитель Sprinter получили серьезные травмы и были госпитализированы. Водителю Fielder оказали медицинскую помощь на месте.

Подробности и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Барнаул ДТП

Комментарии 9

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Гость

15:13:38 21-07-2024

А зачинщику на карибе ничего? Несправедливо!

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Гость

15:14:46 21-07-2024

А подробностей про аварию, которую устроил замминистра, не появилось?

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Гость

19:11:52 21-07-2024

Гость (15:14:46 21-07-2024) А подробностей про аварию, которую устроил замминистра, не п... Не замминистра, а его молодой водитель.

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Гость

09:55:39 22-07-2024

Гость (15:14:46 21-07-2024) А подробностей про аварию, которую устроил замминистра, не п... Какие нужны подробности после просмотра видео?

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гость

15:15:28 21-07-2024

после первого же выезда на встречку надо лишать прав пожизненно

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гость

16:23:12 21-07-2024

а поле??? задел

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Гость

17:39:51 21-07-2024

там же недавно мотоциклист погиб?

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Гость

08:49:50 22-07-2024

Там камеры на 40

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Гость

09:20:56 22-07-2024

"...Toyota Sprinter Carib, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder под управлением 51-летнего мужчины, а после задел Toyota Sprinter под управлением 37-летнего мужчины..."
Просто какой-то пригород Токио.

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