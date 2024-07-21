Стали известны подробности ДТП на Лесном тракте в Барнауле
Два человека с тяжелыми травмами попали в больницу
21 июля 2024, 15:10, ИА Амител
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
Три человека пострадали в аварии на Лесном тракте в Барнауле, двое из них попали в больницу. Об этом рассказали в ГАИ.
Предварительно установлено, что 53-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Sprinter Carib, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder под управлением 51-летнего мужчины, а после задел Toyota Sprinter под управлением 37-летнего мужчины.
Женщина – пассажир Fielder и водитель Sprinter получили серьезные травмы и были госпитализированы. Водителю Fielder оказали медицинскую помощь на месте.
Подробности и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
15:13:38 21-07-2024
А зачинщику на карибе ничего? Несправедливо!
15:14:46 21-07-2024
А подробностей про аварию, которую устроил замминистра, не появилось?
19:11:52 21-07-2024
Гость (15:14:46 21-07-2024) А подробностей про аварию, которую устроил замминистра, не п... Не замминистра, а его молодой водитель.
09:55:39 22-07-2024
Гость (15:14:46 21-07-2024) А подробностей про аварию, которую устроил замминистра, не п... Какие нужны подробности после просмотра видео?
15:15:28 21-07-2024
после первого же выезда на встречку надо лишать прав пожизненно
16:23:12 21-07-2024
а поле??? задел
17:39:51 21-07-2024
там же недавно мотоциклист погиб?
08:49:50 22-07-2024
Там камеры на 40
09:20:56 22-07-2024
"...Toyota Sprinter Carib, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder под управлением 51-летнего мужчины, а после задел Toyota Sprinter под управлением 37-летнего мужчины..."
Просто какой-то пригород Токио.