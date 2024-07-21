Стали известны подробности ДТП на Лесном тракте в Барнауле

Два человека с тяжелыми травмами попали в больницу

21 июля 2024, 15:10, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

Три человека пострадали в аварии на Лесном тракте в Барнауле, двое из них попали в больницу. Об этом рассказали в ГАИ.

Предварительно установлено, что 53-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Sprinter Carib, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla Fielder под управлением 51-летнего мужчины, а после задел Toyota Sprinter под управлением 37-летнего мужчины.

Женщина – пассажир Fielder и водитель Sprinter получили серьезные травмы и были госпитализированы. Водителю Fielder оказали медицинскую помощь на месте.

Подробности и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.