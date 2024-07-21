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Авария с участием трех машин произошла ночью в Барнауле

По словам очевидцев, есть пострадавшие

21 июля 2024, 09:35, ИА Амител

Одна из разбитых машин / Кадр из видео / Barnaul22
Одна из разбитых машин / Кадр из видео / Barnaul22

Серьезная авария произошла в ночь на 21 июля в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

По словам подписчиков паблика, повреждения получили как минимум три машины. Ущерб от столкновения серьезный. Также отмечается, что в ДТП есть пострадавшие. 

На месте случившегося работали медики, сотрудники МЧС и ГАИ.

Правоохранители установят причину аварии.

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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Гость

11:04:52 21-07-2024

Ни названия улицы, ни какие машины, ни кто виноват... О чём новость?

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Гость

11:26:51 21-07-2024

Набор формальных фраз. Что за авария? Где? И т. д.

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