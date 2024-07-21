Авария с участием трех машин произошла ночью в Барнауле
По словам очевидцев, есть пострадавшие
21 июля 2024, 09:35, ИА Амител
Одна из разбитых машин / Кадр из видео / Barnaul22
Серьезная авария произошла в ночь на 21 июля в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
По словам подписчиков паблика, повреждения получили как минимум три машины. Ущерб от столкновения серьезный. Также отмечается, что в ДТП есть пострадавшие.
На месте случившегося работали медики, сотрудники МЧС и ГАИ.
Правоохранители установят причину аварии.
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