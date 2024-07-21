Авария с участием трех машин произошла ночью в Барнауле

По словам очевидцев, есть пострадавшие

21 июля 2024, 09:35, ИА Амител

Одна из разбитых машин / Кадр из видео / Barnaul22

Серьезная авария произошла в ночь на 21 июля в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.

По словам подписчиков паблика, повреждения получили как минимум три машины. Ущерб от столкновения серьезный. Также отмечается, что в ДТП есть пострадавшие.

На месте случившегося работали медики, сотрудники МЧС и ГАИ.

Правоохранители установят причину аварии.