Стали известны подробности гибели девушки на проспекте Энергетиков

Следователи начали проверку по факту происшествия

24 августа 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

Назван возраст девушки, выпавшей из окна на проспекте Энергетиков в Барнауле. Данные раскрыли в сообществе "Инцидент Барнаул" со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что погибшей был 21 год. Подробности о гибели девушки не уточняются.

Отмечается, что следователи начали проверку по факту случившегося.

Ранее о происшествии рассказали пользователи соцсетей. Сначала люди услышали крик, а затем увидели на пешеходной дорожке девушку.