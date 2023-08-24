Стали известны подробности гибели девушки на проспекте Энергетиков
Следователи начали проверку по факту происшествия
24 августа 2023, 13:20, ИА Амител
Фото: Инцидент Барнаул
Назван возраст девушки, выпавшей из окна на проспекте Энергетиков в Барнауле. Данные раскрыли в сообществе "Инцидент Барнаул" со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что погибшей был 21 год. Подробности о гибели девушки не уточняются.
Отмечается, что следователи начали проверку по факту случившегося.
Ранее о происшествии рассказали пользователи соцсетей. Сначала люди услышали крик, а затем увидели на пешеходной дорожке девушку.
13:24:38 24-08-2023
Стали известны подробности гибели девушки ------- Подробности о гибели девушки не уточняются. ------- Какие подробные подробности.
13:37:10 24-08-2023
Слов нет - нет слов!
15:10:54 24-08-2023
Уася (13:37:10 24-08-2023) Слов нет - нет слов!... Лишь бы пространство заполонить
15:11:42 24-08-2023
НЕ подумали что написали)))))))))))))))))))))) Не в первой))))