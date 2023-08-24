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Стали известны подробности гибели девушки на проспекте Энергетиков

Следователи начали проверку по факту происшествия

24 августа 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул
Фото: Инцидент Барнаул

Назван возраст девушки, выпавшей из окна на проспекте Энергетиков в Барнауле. Данные раскрыли в сообществе "Инцидент Барнаул" со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что погибшей был 21 год. Подробности о гибели девушки не уточняются.

Отмечается, что следователи начали проверку по факту случившегося. 

Ранее о происшествии рассказали пользователи соцсетей. Сначала люди услышали крик, а затем увидели на пешеходной дорожке девушку.

Барнаул Происшествия

Комментарии 4

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Гость

13:24:38 24-08-2023

Стали известны подробности гибели девушки ------- Подробности о гибели девушки не уточняются. ------- Какие подробные подробности.

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Уася

13:37:10 24-08-2023

Слов нет - нет слов!

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Гость

15:10:54 24-08-2023

Уася (13:37:10 24-08-2023) Слов нет - нет слов!... Лишь бы пространство заполонить

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Гость

15:11:42 24-08-2023

НЕ подумали что написали)))))))))))))))))))))) Не в первой))))

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