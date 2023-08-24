Девушка выпала из окна в районе барнаульских новостроек
Ее, лежащую на пешеходной дорожке, заметили очевидцы
24 августа 2023, 10:16, ИА Амител
Фото: Инцидент Барнаул
В Барнауле девушка выпала из окна новостройки. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Ее заметили очевидцы на пешеходной дорожке у дома №2 на проспекте Энергетиков, на место вызвали медиков.
По предварительным данным, несмотря на оказанную помощь, пострадавшая скончалась от полученных травм.
Подробности утоняются.
15:01:35 24-08-2023
ПрОклятое это место- новостройки-человейники.