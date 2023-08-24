Девушка выпала из окна в районе барнаульских новостроек

Ее, лежащую на пешеходной дорожке, заметили очевидцы

24 августа 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул

В Барнауле девушка выпала из окна новостройки. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".



Ее заметили очевидцы на пешеходной дорожке у дома №2 на проспекте Энергетиков, на место вызвали медиков.



По предварительным данным, несмотря на оказанную помощь, пострадавшая скончалась от полученных травм.



Подробности утоняются.