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Девушка выпала из окна в районе барнаульских новостроек

Ее, лежащую на пешеходной дорожке, заметили очевидцы

24 августа 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул
Фото: Инцидент Барнаул

В Барнауле девушка выпала из окна новостройки. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Ее заметили очевидцы на пешеходной дорожке у дома №2 на проспекте Энергетиков, на место вызвали медиков.

По предварительным данным, несмотря на оказанную помощь, пострадавшая скончалась от полученных травм.

Подробности утоняются. 

Барнаул Происшествия скорая помощь

Комментарии 1

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Гость

15:01:35 24-08-2023

ПрОклятое это место- новостройки-человейники.

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