Стали известны подробности гибели шестилетнего мальчика в Новосибирске

Рыбаки видели, как он заходит в воду, но не придали этому значения

10 июля 2024, 20:10, ИА Амител

Вода / Фото: xhere.com/ru/photo/261

9 июля в дачном поселке Кудряшовский, расположенном под Новосибирском, произошла трагедия – утонул шестилетний мальчик. Стали известны подробности случившегося.

Как рассказали "КП-Новосибирск" местные жители, это случилось около 8 часов утра. Мама ребенка вышла в магазин и закрыла дверь на ключ. Проснувшись, мальчик, видимо, отправился на ее поиски. Он подставил стульчик, открыл дверь и вышел на улицу, он был абсолютно голым.

Когда женщина вернулась домой, сразу же начала искать сына. В местных чатах появилось объявление о его пропаже, и люди стали просматривать записи с камер видеонаблюдения. На них было видно, что мальчик отправился в сторону реки.

На берегу реки сидели рыбаки. Они заметили, что кто-то заходит в воду, но не придали этому значения. Мальчик, вероятно, оступился и начал тонуть в месте, где есть глубокая яма. Рыбаки видели, как кто-то барахтается в воде, но думали, что это просто купающийся человек. Когда ребенка отнесло к берегу, они вызвали скорую помощь, и его реанимировали в течение 40 минут.

Мама мальчика находится в глубоком горе. Она никогда не отпускала сына одного и всегда была рядом с ним. Прощание состоится 11 июля в Кудряшовской часовне. Похороны пройдут на местном кладбище.

Следственный комитет подключился к расследованию этого трагического случая. Ведомство начало проверку.

