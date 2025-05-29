Очевидцы: мощный хлопок произошел в барнаульской многоэтажке

Со слов жителей, в одной из квартир мог взорваться газ

29 мая 2025, 10:12, ИА Амител

Последствия хлопка в барнаульской многоэтажке / Фото: предоставлено amic.ru

В ночь на 29 мая в одной из многоэтажек Барнаула раздался мощный хлопок. Об этом amic.ru сообщили очевидцы.

Со слов барнаульцев, инцидент произошел в доме по улице Цеховой, 15а. Жильцы предполагают, что в одной из квартир мог взорваться газовый баллон. Судя по кадрам, ударной волной в ней выбило окна.

Информации о пострадавших нет. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

Напомним, в декабре 2024 года при взрыве газа в Бийске пострадали мать и ребенок. Накануне трагедии хозяин дома приобрел в организации, занимающейся реализацией бытового газа, баллон, который установил в газовую плиту. По предварительным данным, его заправили газом с нарушением технических норм. Мальчика в тяжелом состоянии и женщину в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Через несколько дней ребенок скончался. Мать выписали из больницы в январе.