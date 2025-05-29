Очевидцы: мощный хлопок произошел в барнаульской многоэтажке
Со слов жителей, в одной из квартир мог взорваться газ
29 мая 2025, 10:12, ИА Амител
В ночь на 29 мая в одной из многоэтажек Барнаула раздался мощный хлопок. Об этом amic.ru сообщили очевидцы.
Со слов барнаульцев, инцидент произошел в доме по улице Цеховой, 15а. Жильцы предполагают, что в одной из квартир мог взорваться газовый баллон. Судя по кадрам, ударной волной в ней выбило окна.
Информации о пострадавших нет. Другие подробности происшествия пока неизвестны.
Напомним, в декабре 2024 года при взрыве газа в Бийске пострадали мать и ребенок. Накануне трагедии хозяин дома приобрел в организации, занимающейся реализацией бытового газа, баллон, который установил в газовую плиту. По предварительным данным, его заправили газом с нарушением технических норм. Мальчика в тяжелом состоянии и женщину в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Через несколько дней ребенок скончался. Мать выписали из больницы в январе.
10:20:34 29-05-2025
Ужасно, бедные соседи.
14:20:38 29-05-2025
Гость (10:20:34 29-05-2025) Ужасно, бедные соседи.... Судя по тёмным окнам, соседи даже не проснулись.
10:27:40 29-05-2025
Весь оконный блок вылетел . Это как так ? Кто монтажом занимался ?
10:47:00 29-05-2025
Так это и правильно, что оконный блок вылетел. Блок вылетел, погасив взрывную волну. Если бы он жестко заделан был, не факт, что стены с перекрытиями выдержали и не вывернулись бы. Легкосбрасываемая конструкция получилась.
12:21:30 29-05-2025
гость (10:47:00 29-05-2025) Так это и правильно, что оконный блок вылетел. Блок вылетел,... Блок не должен был вылетать. Должны были вылететь только стёкла. Собственно, пострадавшим от этого ни тепло, ни холодно.
10:48:12 29-05-2025
- "Со слов жителей, в одной из квартир мог взорваться газ"---- Так чё это было, хлопок или взрыв?
11:13:15 29-05-2025
Гость (10:48:12 29-05-2025) - "Со слов жителей, в одной из квартир мог взорваться газ"--... Кто-то в ладоши громко хлопнул!
11:17:35 29-05-2025
Новояз чиновничий. Как отрицательный рост. Людей за идиотов держат, публикуя подобные перлы. Было бы страшно, если бы написали "Произошел взрыв газа", так "хлопок"
11:21:58 29-05-2025
Гость (11:17:35 29-05-2025) Новояз чиновничий. Как отрицательный рост. Людей за идиотов ... Хлопок происходит от быстрого сложения ладошек, а мощный хлопок - от мощных ладошек.
11:52:32 29-05-2025
Газифицированные дома - это просто 6ом6а замедленного действия. У кого-то по синьке крышу перемкнёт и будет 6ратская могила. А синяков в подъездах много.
12:08:20 29-05-2025
= (11:52:32 29-05-2025) Газифицированные дома - это просто 6ом6а замедленного действ...
дело в том, что в этот дом НЕ ГАЗИФИЦИРОВАН... пупупу.
12:12:38 29-05-2025
= (11:52:32 29-05-2025) Газифицированные дома - это просто 6ом6а замедленного действ... В данном конкретном случае была индукционная электроплита, отключили электричество, и хозяева, не отключив плиту поставили на неё сверху походную газовую плитку с баллончиком, ну а потом электричество включили...
12:46:09 29-05-2025
Гость (12:12:38 29-05-2025) В данном конкретном случае была индукционная электроплита, о... пацана жалко. помер из-за дурости.
14:20:36 29-05-2025
Гость (12:12:38 29-05-2025) В данном конкретном случае была индукционная электроплита, о... Как могла включиться плита при подаче электричества? Там выключатель механический, что-ли???
12:44:14 29-05-2025
= (11:52:32 29-05-2025) Газифицированные дома - это просто 6ом6а замедленного действ... как вы читаете?? одним местом что ли??