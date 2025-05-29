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Очевидцы: мощный хлопок произошел в барнаульской многоэтажке

Со слов жителей, в одной из квартир мог взорваться газ

29 мая 2025, 10:12, ИА Амител

Последствия хлопка в барнаульской многоэтажке / Фото: предоставлено amic.ru

В ночь на 29 мая в одной из многоэтажек Барнаула раздался мощный хлопок. Об этом amic.ru сообщили очевидцы.

Со слов барнаульцев, инцидент произошел в доме по улице Цеховой, 15а. Жильцы предполагают, что в одной из квартир мог взорваться газовый баллон. Судя по кадрам, ударной волной в ней выбило окна. 

Информации о пострадавших нет. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

Напомним, в декабре 2024 года при взрыве газа в Бийске пострадали мать и ребенок. Накануне трагедии хозяин дома приобрел в организации, занимающейся реализацией бытового газа, баллон, который установил в газовую плиту. По предварительным данным, его заправили газом с нарушением технических норм. Мальчика в тяжелом состоянии и женщину в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу. Через несколько дней ребенок скончался. Мать выписали из больницы в январе.

Барнаул

Комментарии 15

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Гость

10:20:34 29-05-2025

Ужасно, бедные соседи.

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Жора

14:20:38 29-05-2025

Гость (10:20:34 29-05-2025) Ужасно, бедные соседи.... Судя по тёмным окнам, соседи даже не проснулись.

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Гость

10:27:40 29-05-2025

Весь оконный блок вылетел . Это как так ? Кто монтажом занимался ?

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гость

10:47:00 29-05-2025

Так это и правильно, что оконный блок вылетел. Блок вылетел, погасив взрывную волну. Если бы он жестко заделан был, не факт, что стены с перекрытиями выдержали и не вывернулись бы. Легкосбрасываемая конструкция получилась.

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Гость

12:21:30 29-05-2025

гость (10:47:00 29-05-2025) Так это и правильно, что оконный блок вылетел. Блок вылетел,... Блок не должен был вылетать. Должны были вылететь только стёкла. Собственно, пострадавшим от этого ни тепло, ни холодно.

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Гость

10:48:12 29-05-2025

- "Со слов жителей, в одной из квартир мог взорваться газ"---- Так чё это было, хлопок или взрыв?

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Гость

11:13:15 29-05-2025

Гость (10:48:12 29-05-2025) - "Со слов жителей, в одной из квартир мог взорваться газ"--... Кто-то в ладоши громко хлопнул!

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Гость

11:17:35 29-05-2025

Новояз чиновничий. Как отрицательный рост. Людей за идиотов держат, публикуя подобные перлы. Было бы страшно, если бы написали "Произошел взрыв газа", так "хлопок"

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Гость

11:21:58 29-05-2025

Гость (11:17:35 29-05-2025) Новояз чиновничий. Как отрицательный рост. Людей за идиотов ... Хлопок происходит от быстрого сложения ладошек, а мощный хлопок - от мощных ладошек.

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=

11:52:32 29-05-2025

Газифицированные дома - это просто 6ом6а замедленного действия. У кого-то по синьке крышу перемкнёт и будет 6ратская могила. А синяков в подъездах много.

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Гость

12:08:20 29-05-2025

= (11:52:32 29-05-2025) Газифицированные дома - это просто 6ом6а замедленного действ...
дело в том, что в этот дом НЕ ГАЗИФИЦИРОВАН... пупупу.

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Гость

12:12:38 29-05-2025

= (11:52:32 29-05-2025) Газифицированные дома - это просто 6ом6а замедленного действ... В данном конкретном случае была индукционная электроплита, отключили электричество, и хозяева, не отключив плиту поставили на неё сверху походную газовую плитку с баллончиком, ну а потом электричество включили...

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Гость

12:46:09 29-05-2025

Гость (12:12:38 29-05-2025) В данном конкретном случае была индукционная электроплита, о... пацана жалко. помер из-за дурости.

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Гость

14:20:36 29-05-2025

Гость (12:12:38 29-05-2025) В данном конкретном случае была индукционная электроплита, о... Как могла включиться плита при подаче электричества? Там выключатель механический, что-ли???

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Хрен с горы

12:44:14 29-05-2025

= (11:52:32 29-05-2025) Газифицированные дома - это просто 6ом6а замедленного действ... как вы читаете?? одним местом что ли??

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