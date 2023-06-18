НОВОСТИПроисшествия

Стали известны подробности о захватчике банка в Казахстане

У мужчины были проблемы с кредитом

18 июня 2023, 17:15, ИА Амител

Кадр из видео / соцсети
Кадр из видео / соцсети

СМИ выяснили личность мужчины, захватившего здание банка в казахстанской Астане. Об этом сообщает Shot.

Вооруженный захватчик – это 30-летний Алихан Мурадов. Сообщается, что у него были проблемы с кредитом.

Представители Kaspi заявили, что в момент захвата в здании банка были только сотрудники. Сейчас со злоумышленником находятся семь девушек и мужчина-охранник.

Для оцепления территории привлекли солдат-срочников. 

Происшествия

Комментарии 1

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Гость

17:39:24 18-06-2023

Алихану надо требовать официальное погашение кредита на его глазах,вертолёт,миллион тэнге плюс 200 тысяч долларов и вылет в дружественную страну.

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