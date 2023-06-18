Стали известны подробности о захватчике банка в Казахстане
У мужчины были проблемы с кредитом
18 июня 2023, 17:15, ИА Амител
Кадр из видео / соцсети
СМИ выяснили личность мужчины, захватившего здание банка в казахстанской Астане. Об этом сообщает Shot.
Вооруженный захватчик – это 30-летний Алихан Мурадов. Сообщается, что у него были проблемы с кредитом.
Представители Kaspi заявили, что в момент захвата в здании банка были только сотрудники. Сейчас со злоумышленником находятся семь девушек и мужчина-охранник.
Для оцепления территории привлекли солдат-срочников.
17:39:24 18-06-2023
Алихану надо требовать официальное погашение кредита на его глазах,вертолёт,миллион тэнге плюс 200 тысяч долларов и вылет в дружественную страну.