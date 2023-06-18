Вооруженный мужчина захватил отделение банка в Казахстане
Он требует перевести все активы на счета малоимущих
18 июня 2023, 16:55, ИА Амител
Кадр из видео / Mash
Вооруженный мужчина захватил отделение Kaspi банка в Астане. Об этом сообщает Mash.
Сообщается, что он требует перевести все активы банка на счета детей-инвалидов, малоимущих и нуждающихся. В случае отказа от выполнения требований угрожает убить семь девушек и одного охранника.
К зданию банка в Астане стягивается спецназ. Полиция оцепила территорию.
С вооруженным мужчиной ведут переговоры.
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