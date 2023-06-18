Вооруженный мужчина захватил отделение банка в Казахстане

Он требует перевести все активы на счета малоимущих

18 июня 2023, 16:55, ИА Амител

Кадр из видео / Mash

Вооруженный мужчина захватил отделение Kaspi банка в Астане. Об этом сообщает Mash.

Сообщается, что он требует перевести все активы банка на счета детей-инвалидов, малоимущих и нуждающихся. В случае отказа от выполнения требований угрожает убить семь девушек и одного охранника.

К зданию банка в Астане стягивается спецназ. Полиция оцепила территорию.

С вооруженным мужчиной ведут переговоры.