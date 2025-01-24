Стали известны подробности поисков и гибели 17-летнего подростка на Алтае

23 января парень ушел в черной одежде в неизвестном направлении

24 января 2025, 19:30, ИА Амител

Свеча. Утраты / Фото: unsplash.com

23 января в селе Шарчино Тюменцевского района около часа ночи пропал 17-летний парень. Поиски осложняла метель – в ночь с 22 на 23 января поднялся ветер, валил снег, а температура резко опустилась до -16 градусов. Добровольцы отряда "ЛизаАлерт" призывали помочь в поисках всех, кто владеет снегоходами и внедорожниками.

Как рассказали знакомые парня, в вечер перед трагедией он в компании отмечал 18-летие друга. А около часа ночи решил пойти к своей девушке – она жила на окраине деревни, пишет "КП-Барнаул".

"Насколько нам известно, его нашли недалеко от дома его девушки. Мы так поняли, что он пошел к ней, но из-за погоды сбился с пути", – цитируют журналисты одного из друзей погибшего парня.

В селе, где произошла трагедия, молодой человек не жил, а гостил у бабушки. Утром бабушка поняла, что он так и не вернулся, и подняла тревогу. Родители сразу же выехали в Шарчино.

"Мы его все искали с самого утра, а нашли только к 11 вечера где-то. Это трагедия для всех нас", – поделилась знакомая семьи.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, по факту гибели подростка возбуждено уголовное дело. В рамках расследования следователи выезжали на место происшествия. При осмотре на месте внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.