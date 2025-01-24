Стали известны подробности поисков и гибели 17-летнего подростка на Алтае
23 января парень ушел в черной одежде в неизвестном направлении
24 января 2025, 19:30, ИА Амител
23 января в селе Шарчино Тюменцевского района около часа ночи пропал 17-летний парень. Поиски осложняла метель – в ночь с 22 на 23 января поднялся ветер, валил снег, а температура резко опустилась до -16 градусов. Добровольцы отряда "ЛизаАлерт" призывали помочь в поисках всех, кто владеет снегоходами и внедорожниками.
Как рассказали знакомые парня, в вечер перед трагедией он в компании отмечал 18-летие друга. А около часа ночи решил пойти к своей девушке – она жила на окраине деревни, пишет "КП-Барнаул".
"Насколько нам известно, его нашли недалеко от дома его девушки. Мы так поняли, что он пошел к ней, но из-за погоды сбился с пути", – цитируют журналисты одного из друзей погибшего парня.
В селе, где произошла трагедия, молодой человек не жил, а гостил у бабушки. Утром бабушка поняла, что он так и не вернулся, и подняла тревогу. Родители сразу же выехали в Шарчино.
"Мы его все искали с самого утра, а нашли только к 11 вечера где-то. Это трагедия для всех нас", – поделилась знакомая семьи.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, по факту гибели подростка возбуждено уголовное дело. В рамках расследования следователи выезжали на место происшествия. При осмотре на месте внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.
00:10:52 26-01-2025
а бабушка почему его в 11 не забрала из этих попоек-то? что там за друзья, бросили пацана пьяного в пургу в мороз неодетого?? ....
21:00:17 12-02-2025
Гость (00:10:52 26-01-2025) а бабушка почему его в 11 не забрала из этих попоек-то? что ... и родители не по интересовались где их чадо находиться ведь знали что поехал на день рождение