Стали известны подробности последних лет жизни Валентина Юдашкина

Российский модельер боролся с тяжёлыми осложнениями после операции по удалению метастаз из затылочной доли мозга

02 мая 2023, 23:02, ИА Амител

За последние полтора года Валентин Юдашкин несколько месяцев провёл в больницах – российский модельер боролся с тяжёлыми осложнениями после операции по удалению метастаз из затылочной доли мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По их информации, летом 2021 года модельеру удалили метастазы, которые мигрировали из почек. Операция прошла успешно, однако в октябре у Юдашкина началось воспаление костного лоскута. Тогда модельер пролежал в больнице до февраля 2022 года.

Всё это время врачи боролись с развившимся у Юдашкина остеомиелитом – тяжёлым инфекционным осложнением, поражающим кости. В течение нескольких недель модельера то и дело переводили из реанимации в палату интенсивной терапии для тяжёлых больных и обратно.

Лечение продолжалось до последнего времени. Вылечить его не удалось – заболевание прогрессировало. 2 мая Юдашкин скончался.

РИА Новости также сообщает, что церемония прощания с Юдашкиным пройдёт на Троекуровском кладбище 6 мая.