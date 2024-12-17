Стали известны подробности последних месяцев жизни экс-супруга Седоковой

Баскетболист Янис Тимма размещал в соцсетях грустные публикации

17 декабря 2024, 09:57, ИА Амител

Янис Тимма / Страница спортсмена во "ВКонтакте" / vk.com/id341699350

Баскетболист Янис Тимма покончил с собой в бизнес-отеле в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал Mash, он приехал туда накануне своей кончины.

Отмечается, что за несколько месяцев до развода с певицей Анной Седоковой спортсмен вел депрессивные трансляции в социальных сетях и выкладывал грустные посты. В одном из них он заявил, что бывшая супруга променяла их любовь на деньги.

"Я бы очень хотел много сказать. Тот человек знает, что я хочу сказать. И пусть я буду трус, что я сдался. Но так жить я не хочу", – написал Тимма в одной из публикаций.

Баскетболист и певица прожили вместе четыре года. По словам Седоковой, за это время они расставались "раз двадцать". При этом развелись они в России, а не в США, где жили. Канал отмечает, что так было выгоднее исполнительнице, ведь в Штатах ее могли обязать отдать супругу часть недвижимости и денег со счетов.