Стали известны подробности последних месяцев жизни экс-супруга Седоковой
Баскетболист Янис Тимма размещал в соцсетях грустные публикации
17 декабря 2024, 09:57, ИА Амител
Баскетболист Янис Тимма покончил с собой в бизнес-отеле в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал Mash, он приехал туда накануне своей кончины.
Отмечается, что за несколько месяцев до развода с певицей Анной Седоковой спортсмен вел депрессивные трансляции в социальных сетях и выкладывал грустные посты. В одном из них он заявил, что бывшая супруга променяла их любовь на деньги.
"Я бы очень хотел много сказать. Тот человек знает, что я хочу сказать. И пусть я буду трус, что я сдался. Но так жить я не хочу", – написал Тимма в одной из публикаций.
Баскетболист и певица прожили вместе четыре года. По словам Седоковой, за это время они расставались "раз двадцать". При этом развелись они в России, а не в США, где жили. Канал отмечает, что так было выгоднее исполнительнице, ведь в Штатах ее могли обязать отдать супругу часть недвижимости и денег со счетов.
10:02:41 17-12-2024
судьба латышского баскетболиста и украинской певички не интересует обсолюдно.
10:12:58 17-12-2024
Musik (10:02:41 17-12-2024) судьба латышского баскетболиста и украинской певички не инте...
как и твое мнение
10:11:17 17-12-2024
Чо? Каво?
10:25:13 17-12-2024
"Канал отмечает, что так было выгоднее исполнительнице, ведь в Штатах ее могли обязать отдать супругу часть недвижимости и денег со счетов."
Опана - то есть в России женщины более равнее?
15:30:58 17-12-2024
Гость (10:25:13 17-12-2024) "Канал отмечает, что так было выгоднее исполнительнице, ведь... в России супер-законодательство и налогообложение ващета
19:26:13 17-12-2024
Кто это?