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Стали известны подробности последних месяцев жизни экс-супруга Седоковой

Баскетболист Янис Тимма размещал в соцсетях грустные публикации

17 декабря 2024, 09:57, ИА Амител

Янис Тимма / Страница спортсмена во "ВКонтакте" / vk.com/id341699350
Янис Тимма / Страница спортсмена во "ВКонтакте" / vk.com/id341699350

Баскетболист Янис Тимма покончил с собой в бизнес-отеле в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал Mash, он приехал туда накануне своей кончины.

Отмечается, что за несколько месяцев до развода с певицей Анной Седоковой спортсмен вел депрессивные трансляции в социальных сетях и выкладывал грустные посты. В одном из них он заявил, что бывшая супруга променяла их любовь на деньги.

"Я бы очень хотел много сказать. Тот человек знает, что я хочу сказать. И пусть я буду трус, что я сдался. Но так жить я не хочу", – написал Тимма в одной из публикаций.

Баскетболист и певица прожили вместе четыре года. По словам Седоковой, за это время они расставались "раз двадцать". При этом развелись они в России, а не в США, где жили. Канал отмечает, что так было выгоднее исполнительнице, ведь в Штатах ее могли обязать отдать супругу часть недвижимости и денег со счетов.

Происшествия Спорт Шоу-бизнес

Комментарии 6

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Musik

10:02:41 17-12-2024

судьба латышского баскетболиста и украинской певички не интересует обсолюдно.

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Стас

10:12:58 17-12-2024

Musik (10:02:41 17-12-2024) судьба латышского баскетболиста и украинской певички не инте...
как и твое мнение

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Гость

10:11:17 17-12-2024

Чо? Каво?

  4 Нравится
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Гость

10:25:13 17-12-2024

"Канал отмечает, что так было выгоднее исполнительнице, ведь в Штатах ее могли обязать отдать супругу часть недвижимости и денег со счетов."

Опана - то есть в России женщины более равнее?

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Гость

15:30:58 17-12-2024

Гость (10:25:13 17-12-2024) "Канал отмечает, что так было выгоднее исполнительнице, ведь... в России супер-законодательство и налогообложение ващета

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Светлана

19:26:13 17-12-2024

Кто это?

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