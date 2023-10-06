Стали известны подробности пожара на алтайской трассе
Грузовой автомобиль перед возгоранием столкнулся с отбойником
06 октября 2023, 18:31, ИА Амител
Кадр из видео
Грузовик на трассе в Алтайском крае загорелся после столкновения с отбойником. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.
По данным ведомства, на 362-м километре автодороги Р-256 у грузового автомобиля лопнуло колесо, после этого машина врезалась в отбойник и загорелась.
К тушению привлекали два пожарных расчета. Водитель спасся, пострадавших нет.
Пожар ликвидировали.
19:03:35 06-10-2023
Водитель жив! Это хорошо!