Стали известны подробности смерти Николая Добронравова
Поэт-песенник отказался оставаться в больнице, несмотря на рекомендации врачей
17 сентября 2023, 16:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
СМИ рассказали о том, что происходило с Николаем Добронравовым незадолго до его смерти. Информацию опубликовал телеграм-канал Baza.
Сообщается, что в ночь на 6 сентября поэту-песеннику стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь. Врачи приехали домой, предложили госпитализацию, но он отказался.
В тот же день Николай Николаевич поехал в больницу сам, врачи провели необходимые процедуры, предложили остаться под наблюдением, но он снова отказался.
Через несколько дней Николай Добронравов скончался.
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Земля пухом.
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Умер он в больнице, о смерти мужа Александре Пахмутовой сообщили только через 12 часов.