Стали известны подробности смерти Николая Добронравова

Поэт-песенник отказался оставаться в больнице, несмотря на рекомендации врачей

17 сентября 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

СМИ рассказали о том, что происходило с Николаем Добронравовым незадолго до его смерти. Информацию опубликовал телеграм-канал Baza.

Сообщается, что в ночь на 6 сентября поэту-песеннику стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь. Врачи приехали домой, предложили госпитализацию, но он отказался.

В тот же день Николай Николаевич поехал в больницу сам, врачи провели необходимые процедуры, предложили остаться под наблюдением, но он снова отказался.

Через несколько дней Николай Добронравов скончался.