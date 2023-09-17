Умер автор песни "Трус не играет в хоккей" Николай Добронравов
За свою карьеру он написал больше 400 текстов
17 сентября 2023, 08:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В возрасте 94 лет ушел из жизни поэт-песенник Николай Добронравов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на певца Николая Баскова.
Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года, окончил МХАТ. За время своей работы он написал более 400 песен, среди которых: "Трус не играет в хоккей", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "И вновь продолжается бой" и другие.
Песни автора исполняли многие известные артисты как в СССР, так и в России.
09:05:49 17-09-2023
Печально!Великим был Гражданином, Человеком и Поэтом! Много песен на его стихи мы пели , слушали в молодости, слушаем и сейчас!Но жизнь берет своё. Самые искренние сочувствия и соболезнования Александре Николаевне Пахмутовой! Здоровья Вам, Александра Николаевна, вместе с Вами переживаем потерю Николая Николаевича!
11:34:52 17-09-2023
При чем здесь "Трус не играет в хоккей"? Да это - целая песенная эпоха закончилась...Легенда!
12:02:05 17-09-2023
«Музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова…» - эта фраза бесчисленное количество раз звучала на «Песнях года» и других советских концертах. Композитор и поэт были неразделимы. Они поженились в 1956 году, и с тех пор Николай Николаевич писал тексты ко всем песням своей бесконечно талантливой супруги. «Он сказал: «Поехали», он взмахнул рукой…», «Как молоды мы были, как искренне любили», «Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить», «В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей», «Опустела без тебя Земля, как мне несколько часов прожить», «До свиданья, наш ласковый Миша», «И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди», «Родина моя - Белоруссия», «Надежда - мой компас земной»… Сотни строк, без которых немыслимы советское искусство и Советский Союз как таковой.
13:02:53 17-09-2023
Только спустя много лет после 70-80 годов, уже в 2000-е я понял, насколько же они были великолепными творцами с женой. Не вся эта крикливая мишура, которая потом называла себя композиторами и поэтами-печеннмками, а они - прекрасные творцы неумирающих песен. Моей любимой всегда была Под крылом самолёта. Вечная память
17:19:15 17-09-2023
" Нежность" - самая самая любимая песня. А еще " Как молоды мы были" , "Надежда" и многие другие замечательные песни. Это был прекрасный семейный и творческий союз, дополнявших друг друга талантливых людей. Вечная память. Опустела без тебя земля...