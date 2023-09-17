Умер автор песни "Трус не играет в хоккей" Николай Добронравов

За свою карьеру он написал больше 400 текстов

17 сентября 2023, 08:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В возрасте 94 лет ушел из жизни поэт-песенник Николай Добронравов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на певца Николая Баскова.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года, окончил МХАТ. За время своей работы он написал более 400 песен, среди которых: "Трус не играет в хоккей", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "И вновь продолжается бой" и другие.

Песни автора исполняли многие известные артисты как в СССР, так и в России.