Стали известны подробности состояния мальчика, которого сбил Lexus в Барнауле

В ближайшее время его ожидает операция

08 сентября 2023, 17:33, ИА Амител

Кадр из видео

Мальчик, которого накануне сбил Lexus на пешеходном переходе в Барнауле, находится на лечении в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщают "Вести. Алтай".

Девятилетний ребенок находится в сознании. Его состояние оценивают как средней степени тяжести. Врачи обнаружили у него множественную скелетную травму. Сегодня его перевели из реанимации в отделение тяжелой сочетанной травмы и готовят к операции.

Напомним, что авария произошла рядом с пересечением улиц Малахова и Власихинской. Пешеходы начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на зебру влетел автомобиль Lexus, за рулем которого находилась женщина 62 лет. Она ехала на красный сигнал светофора.