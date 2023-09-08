Стали известны подробности состояния мальчика, которого сбил Lexus в Барнауле
В ближайшее время его ожидает операция
08 сентября 2023, 17:33, ИА Амител
Мальчик, которого накануне сбил Lexus на пешеходном переходе в Барнауле, находится на лечении в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщают "Вести. Алтай".
Девятилетний ребенок находится в сознании. Его состояние оценивают как средней степени тяжести. Врачи обнаружили у него множественную скелетную травму. Сегодня его перевели из реанимации в отделение тяжелой сочетанной травмы и готовят к операции.
Напомним, что авария произошла рядом с пересечением улиц Малахова и Власихинской. Пешеходы начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на зебру влетел автомобиль Lexus, за рулем которого находилась женщина 62 лет. Она ехала на красный сигнал светофора.
18:04:34 08-09-2023
Бабулю закрыть на период разбирательств, машину на штраф-стоянку и потом продать, вырученные деньги отдать родителям мальчика на лечение!
22:19:35 08-09-2023
Проверить скилет у бабушки
07:08:14 09-09-2023
Дамы-мадамы вообще крайне редко уступают дорогу пешикам. А при повороте на зеленый - вообще никогда. Им же тоже зеленый горит.
14:33:21 09-09-2023
Гость (07:08:14 09-09-2023) Дамы-мадамы вообще крайне редко уступают дорогу пешикам. А п... Да полно таких водителей-мужиков. Которые прутся вперед, не замечая пешеходных переходов, светофора и пр. Именно такой дятел сбил родственницу на переходе, когда она уже заканчивала переход. А он несся на всех парах.