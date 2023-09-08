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Стали известны подробности состояния мальчика, которого сбил Lexus в Барнауле

В ближайшее время его ожидает операция

08 сентября 2023, 17:33, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Мальчик, которого накануне сбил Lexus на пешеходном переходе в Барнауле, находится на лечении в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Об этом сообщают "Вести. Алтай".

Девятилетний ребенок находится в сознании. Его состояние оценивают как средней степени тяжести. Врачи обнаружили у него множественную скелетную травму. Сегодня его перевели из реанимации в отделение тяжелой сочетанной травмы и готовят к операции.

Напомним, что авария произошла рядом с пересечением улиц Малахова и Власихинской. Пешеходы начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на зебру влетел автомобиль Lexus, за рулем которого находилась женщина 62 лет. Она ехала на красный сигнал светофора.

Барнаул ДТП дети

Комментарии 4

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Бывалый

18:04:34 08-09-2023

Бабулю закрыть на период разбирательств, машину на штраф-стоянку и потом продать, вырученные деньги отдать родителям мальчика на лечение!

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Гость

22:19:35 08-09-2023

Проверить скилет у бабушки

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Гость

07:08:14 09-09-2023

Дамы-мадамы вообще крайне редко уступают дорогу пешикам. А при повороте на зеленый - вообще никогда. Им же тоже зеленый горит.

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Гость

14:33:21 09-09-2023

Гость (07:08:14 09-09-2023) Дамы-мадамы вообще крайне редко уступают дорогу пешикам. А п... Да полно таких водителей-мужиков. Которые прутся вперед, не замечая пешеходных переходов, светофора и пр. Именно такой дятел сбил родственницу на переходе, когда она уже заканчивала переход. А он несся на всех парах.

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