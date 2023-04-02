Стали известны подробности убийства младенца в Новоалтайске

18-летняя мать жаловалась на то, что устала за ним ухаживать

02 апреля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Источник рассказал подробности убийства младенца в Новоалтайске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам собеседника телеканала, 18-летняя мать совсем недавно выписалась с малышом из больницы. Он был рождён раньше срока.

"Женщина с сыном и мужем приехала к своей сестре, чтобы та помогла ей с малышом. Молодая мать дождалась, когда все уйдут из дома и утопила сына в раковине", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в момент убийства в квартире находилась сестра девушки, постоянно жаловавшейся на усталость от ухаживаний за ребёнком.

Ранее о происшествии рассказали в региональном СК. В отношении молодой матери возбудили уголовное дело.