Стали известны подробности убийства младенца в Новоалтайске
18-летняя мать жаловалась на то, что устала за ним ухаживать
02 апреля 2023, 12:15, ИА Амител
Источник рассказал подробности убийства младенца в Новоалтайске. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам собеседника телеканала, 18-летняя мать совсем недавно выписалась с малышом из больницы. Он был рождён раньше срока.
"Женщина с сыном и мужем приехала к своей сестре, чтобы та помогла ей с малышом. Молодая мать дождалась, когда все уйдут из дома и утопила сына в раковине", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в момент убийства в квартире находилась сестра девушки, постоянно жаловавшейся на усталость от ухаживаний за ребёнком.
Ранее о происшествии рассказали в региональном СК. В отношении молодой матери возбудили уголовное дело.
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О Боже, мой !! Как такое возможно?
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Затониаборт... "О Боже, мой !! Как такое возможно?" - в прекрасной какраньшии инфантицида не было, что ли? Мы же туда стремимся, не так ли?