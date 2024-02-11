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Стали известны подробности утренней аварии на Попова

ДТП устроил водитель без прав, который отказался от освидетельствования

11 февраля 2024, 15:25, ИА Амител

Кадр из видео / Телеграм-канал "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео / Телеграм-канал "Инцидент Барнаул"

Стали известны подробности утренней аварии на улице Попова в Барнауле. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

"28-летний мужчина с признаками опьянения, управляя автомобилем Hyundai Accent, будучи лишенным прав, двигаясь по ул. Попова от ул. Энтузиастов в сторону ул. А. Петрова, допустил наезд на стоящий автомобиль Mazda Demio, после чего допустил наезд на автомобиль Honda Torneo", – сказано в сообщении.

В результате происшествия пострадала 43-летняя женщина, которой оказали медицинскую помощь.

Водитель Hyundai отказался от медицинского освидетельствования. На него завели уголовное дело.

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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Гость

15:36:49 11-02-2024

Один раз наказали, не помогло. Разберите его на органы. Восстановите побитые авто, а остальное в закрома Родины.

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Гость

16:35:45 11-02-2024

Понаехали. Молодые алкоголики.

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