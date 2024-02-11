Жесткая авария произошла на улице Попова в Барнауле

По словам очевидцев, перед ДТП была погоня

11 февраля 2024, 12:20, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

Жесткая авария произошла на улице Попова утром 11 февраля. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Предположительно, одна иномарка на дороге "догнала" вторую. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

По словам очевидцев, перед аварией была погоня. Подробности не сообщаются. Предварительно установлено, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что в Барнауле школьник на угнанном авто устроил ДТП. Ребенок сел за руль и выехал на улицу, где не справился с управлением и вылетел на встречку, столкнувшись с двумя автомобилями.