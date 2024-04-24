Стали известны подробности задержания замминистра обороны Иванова
Ему грозит до 15 лет тюрьмы
24 апреля 2024, 11:20, ИА Амител
Наручники / Фото: pxhere.com/ru/photo/670099
Стали известны подробности задержания замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает "Коммерсант".
По информации источника, Иванов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Ночь задержанный провел в ИВС, а уже сегодня, 24 апреля, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Если следствие будет военным – в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским – в Басманный.
11:24:17 24-04-2024
Почему только он?!
11:33:32 24-04-2024
Гость (11:24:17 24-04-2024) Почему только он?!... Потому-что взятку брал только он! Полковник Захарченко ведь тоже в одиночку 15 миллиардов накопил.
Всё у нас делается в одиночку.
11:26:56 24-04-2024
У нас уже был как-то министр обороны Иванов. Не родственник случайно?
11:28:12 24-04-2024
с такой "обороной" никаких врагов не надо...
11:36:49 24-04-2024
Кому война- кому мать родна!
11:37:47 24-04-2024
... И ни хрена ему не будет...
12:11:51 24-04-2024
Трибунал должен быть... А лучше сталинская тройка...
16:44:38 24-04-2024
Если дети генералов не воюют, то это не война, это бизнес! ©
07:47:33 25-04-2024
Если военные позволяют себе подобное, то что говорить о гражданских слугах народных?