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Стали известны подробности задержания замминистра обороны Иванова

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

24 апреля 2024, 11:20, ИА Амител

Наручники / Фото: pxhere.com/ru/photo/670099
Наручники / Фото: pxhere.com/ru/photo/670099

Стали известны подробности задержания замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает "Коммерсант".

По информации источника, Иванов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ночь задержанный провел в ИВС, а уже сегодня, 24 апреля, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Если следствие будет военным – в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским – в Басманный.

скандалы громкое дело Минобороны Коррупция

Комментарии 9

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Гость

11:24:17 24-04-2024

Почему только он?!

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Гость

11:33:32 24-04-2024

Гость (11:24:17 24-04-2024) Почему только он?!... Потому-что взятку брал только он! Полковник Захарченко ведь тоже в одиночку 15 миллиардов накопил.
Всё у нас делается в одиночку.

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Гость

11:26:56 24-04-2024

У нас уже был как-то министр обороны Иванов. Не родственник случайно?

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Элен без ребят

11:28:12 24-04-2024

с такой "обороной" никаких врагов не надо...

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Гость

11:36:49 24-04-2024

Кому война- кому мать родна!

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Грыша

11:37:47 24-04-2024

... И ни хрена ему не будет...

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Вася

12:11:51 24-04-2024

Трибунал должен быть... А лучше сталинская тройка...

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Гость

16:44:38 24-04-2024

Если дети генералов не воюют, то это не война, это бизнес! ©

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Гость

07:47:33 25-04-2024

Если военные позволяют себе подобное, то что говорить о гражданских слугах народных?

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