Стали известны подробности задержания замминистра обороны Иванова

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

24 апреля 2024, 11:20, ИА Амител

Наручники / Фото: pxhere.com/ru/photo/670099

Стали известны подробности задержания замминистра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает "Коммерсант".

По информации источника, Иванов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ночь задержанный провел в ИВС, а уже сегодня, 24 апреля, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте. Если следствие будет военным – в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским – в Басманный.