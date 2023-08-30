Здание возвести почти 70 лет назад

30 августа 2023, 10:42, ИА Амител

Здание по адресу: пр.Ленина, 67а / Фото: страница Александра Деринга в соцсети "ВКонтакте"

В Барнауле ищут подрядчика, готового капитально отремонтировать четырехэтажный дом на пр. Ленина, 67а (пересечение с ул. Союза Республик). У здания, построенного в 1954 году, необходимо заменить инженерные сети, кровлю и фасады.

К проблеме неудовлетворительного состояния объекта еще несколько лет назад привлек архитектор Александр Деринг.

Он опубликовал у себя на странице в социальной сети фотографии кусков фасада, падающих со стен на тротуар. Деринг призвал власти проверить состояние здания и провести соответствующий ремонт.

В 2020 году экспертиза установила, что техническое состояние фасадов и крыши – "ограниченно-работоспособное", общедомовых систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и отопления – "неудовлетворительное".

В результате в конце августа 2023-го мэрия объявила поиск компании-подрядчика, готового выполнить капитальный ремонт. Деньги выделяют по муниципальной программе "Барнаул – комфортный город" на 2015-2030 годы.

Согласно проектной документации на работы (разработанной компанией "Земстройпроект"), строителям необходимо заменить системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и отопления здании. Также подрядчику нужно отремонтировать цокольную часть стен; восстановить защитный слой бетона балконных перекрытий; отремонтировать отмостку; сделать козырьки над входами в подъезды.

Из проектной документации по капитальному ремонту / Фото: "Земстройпроект"

Большое внимание уделено и фасадам. Строителям придется заменить поврежденную кирпичную кладку, сбить всю старую штукатурку со стен и нанести отделочный слой заново.

"Цветовое решение фасада предусмотреть в тон с многоквартирным домом №67 по проспекту Ленина. При изменении цветового решения фасадов выполнить паспорт цветового решения объекта. Перед окрашиванием фасадов необходимо выполнить выкрас участка фасада представленными колерами для согласования с представителем проектной организации и главным архитектором города Барнаула", – сказано в проекте.

Также в перечень работ включен ремонт балконов, замена поврежденных элементов крыши, ремонт кровли и системы наружного водостока.

После завершения капитального ремонта строители будут должны восстановить "асфальтобетонное покрытие проходов, а также растительный слой, покрытие из тротуарной плитки, демонтируемых при производстве работ по устройству отмостки".

Работы необходимо выполнить в течение пяти месяцев. Начальная цена контракта составляет 62,8 млн рублей. Аукцион пройдет 8 сентября.