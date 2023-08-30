Сталинку в центре Барнаула с осыпающимися фасадами отремонтируют за 62,8 млн рублей
Здание возвести почти 70 лет назад
30 августа 2023, 10:42, ИА Амител
В Барнауле ищут подрядчика, готового капитально отремонтировать четырехэтажный дом на пр. Ленина, 67а (пересечение с ул. Союза Республик). У здания, построенного в 1954 году, необходимо заменить инженерные сети, кровлю и фасады.
К проблеме неудовлетворительного состояния объекта еще несколько лет назад привлек архитектор Александр Деринг.
Он опубликовал у себя на странице в социальной сети фотографии кусков фасада, падающих со стен на тротуар. Деринг призвал власти проверить состояние здания и провести соответствующий ремонт.
В 2020 году экспертиза установила, что техническое состояние фасадов и крыши – "ограниченно-работоспособное", общедомовых систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и отопления – "неудовлетворительное".
В результате в конце августа 2023-го мэрия объявила поиск компании-подрядчика, готового выполнить капитальный ремонт. Деньги выделяют по муниципальной программе "Барнаул – комфортный город" на 2015-2030 годы.
Согласно проектной документации на работы (разработанной компанией "Земстройпроект"), строителям необходимо заменить системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и отопления здании. Также подрядчику нужно отремонтировать цокольную часть стен; восстановить защитный слой бетона балконных перекрытий; отремонтировать отмостку; сделать козырьки над входами в подъезды.
Из проектной документации по капитальному ремонту / Фото: "Земстройпроект"
Большое внимание уделено и фасадам. Строителям придется заменить поврежденную кирпичную кладку, сбить всю старую штукатурку со стен и нанести отделочный слой заново.
"Цветовое решение фасада предусмотреть в тон с многоквартирным домом №67 по проспекту Ленина. При изменении цветового решения фасадов выполнить паспорт цветового решения объекта. Перед окрашиванием фасадов необходимо выполнить выкрас участка фасада представленными колерами для согласования с представителем проектной организации и главным архитектором города Барнаула", – сказано в проекте.
Также в перечень работ включен ремонт балконов, замена поврежденных элементов крыши, ремонт кровли и системы наружного водостока.
После завершения капитального ремонта строители будут должны восстановить "асфальтобетонное покрытие проходов, а также растительный слой, покрытие из тротуарной плитки, демонтируемых при производстве работ по устройству отмостки".
Работы необходимо выполнить в течение пяти месяцев. Начальная цена контракта составляет 62,8 млн рублей. Аукцион пройдет 8 сентября.
11:09:59 30-08-2023
В проекте так, а сделают не так.
15:52:48 30-08-2023
А не дешевле снести и построить заново? Ну например человечник, на 300 квартир и 50 парковочных мест. Ну а что, всё в традициях Барнаульских архитекторов.
17:27:04 30-08-2023
Картинка в проекте зачетная, а ниче что на углу это балкончик варварски отделан пластиком и застеклен? Таки заставят это все убрать собственника?
18:37:29 30-08-2023
Срочно проверить,кто там живет из администрации!