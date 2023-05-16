Многие здания в исторической части города признаны объектами культурного наследия

16 мая 2023, 06:40, ИА Амител











































































































Дома в центре Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Разрушающиеся 70-летние дома на центральных улицах Барнаула – проспектах Ленина, Строителей, Калинина, Социалистическом – нужно капитально отремонтировать, отреставрировать и "оживить". Обновлённый центр будет лучшим подарком города к его 300-летию, считают барнаульские архитекторы. Они отмечают, что большинство домов построены в послевоенные годы и признаны памятниками культуры. Поэтому снести их невозможно, даже если здания будут падать на голову прохожим. Какая судьба в таком случае ждёт историческое наследие центра и почему архитекторы всё-таки против сноса сталинок – в материале amic.ru.

"Бесстатусные" дома

Ежегодно с приходом тепла в Барнауле (как и по всей стране) фасады старых домов начинают "сыпаться": практически каждую неделю в лентах новостей появляются сообщения о том, что у очередной многоэтажки отпал балкон, рухнула часть фасада, карниз и другие элементы. И каждый год число проблемных зданий увеличивается, ведь большинству объектов минуло 70 лет.

"Срок жизни здания определяется процентом износа. Для объектов капитального строительства считается примерно 1% износа в год. Критический процент – 70. То есть примерно через 70 лет здание становится непригодным для проживания. Однако всё зависит от технического состояния. Некоторые здания стоят 100 и более лет и вполне пригодны для эксплуатации. А какие-то дома "живут" лишь 30-40 лет. Например, дома из шлакоблоков через 50-60 лет приходят в негодность, потому что материал слабый", – рассказывает amic.ru бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.

Обычно "изжившие" многоэтажки признают аварийными (это решение принимает специальная комиссия на основании заключения экспертизы), мэрия его расселяет и сносит, а собственникам помещений выплачивают компенсации. Так, например, произошло с аварийным домом на пр. Ленина, 133, где в конце марта 2023-го часть фасада рухнула на тротуар. Двухэтажку оперативно расселили и снесли.

Дома в центре Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Освободившиеся после сноса зданий участки потенциально подходят для нового строительства. Однако будущие объекты должны быть построены с учётом исторической значимости центра города, уверены архитекторы.

"Если мы хотим сохранить атмосферу, среду исторической части города и застройки 50-х годов, хорошо было сохранить атмосферу, среду уютных небольших улиц", – отмечает руководитель архитектурной мастерской "Классика" Александр Деринг.

При этом внешний вид будущих зданий и соответствие их окружающим архитектурным ансамблям должны компетентные органы, объясняет Сергей Боженко:

"Есть градостроительный совет, который определяет меру соответствия нового строительства окружающей среде, есть Алтайохранкультура (Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края, – прим. ред.), которая определяет охранную зону памятников. В каждом конкретном случае новую постройку нужно рассматривать отдельно, применительно к существующей градостроительной ситуации".

Память на века

Сложнее выглядит будущее зданий, которые находятся в реестре объектов культурного наследия*. Они располагаются на площади Октября, проспектах Ленина, Калинина, Строителей, Социалистическом и других улицах города. Дома-памятники построены в большей массе в 50-х годах, но встречаются и здания, возведённые в 30-е годы.

Дома в центре Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Наличие особого статуса гарантирует объектам "вечную" жизнь: российское законодательство запрещает их снос, за это даже предусмотрена уголовная гражданско-правовая ответственность (Федеральный закон "Об объектах культурного наследия"). Однако некоторые здания находятся в аварийном состоянии. И всё же архитекторы настаивают на их сохранности, ведь они давно стали символами центра Барнаула.

"Эти дома построены не по самым надёжным технологиям: использовался шлакобетон, карнизы, лепнина, деревянные перекрытия. Но с этими зданиями на Ленинском, Комсомольском проспектах, площади Октября я идентифицирую Барнаул. Мне бы хотелось, чтобы как можно дольше эта среда, её масштаб не нарушались, поддерживались в том виде, в каком задумывалась изначально. Возможно ли это? Наверное, возможно всё, но вопрос затрат. Это как альбом с семейными фотографиями: хочется это всё сохранить, это что-то личное", – отмечает архитектор, руководитель персональной мастерской Алексей Квасов.

Эксперты отмечают, что для зданий-памятников нет срока "годности": если объекты начинают разрушаться, охранный статус никто не снимает. Напротив, собственникам (ими могут быть физические, юридические лица, государство) необходимо восстановить здания.

"Конечно, бывают случаи, что состояние памятника не позволяет его сохранить: это сложно и дорого. Тогда допускается точное воссоздание объекта. При этом при реконструкции необходимо использовать оригинальные части. В мировой практике встречались случаи, когда сохраняются фасады зданий, а внутреннюю часть заменяют. Но в каждом конкретном случае нужно рассматривать индивидуально", – говорит Александр Деринг.

Подарок городу

Большинство барнаульских домов-памятников спасти можно, считают эксперты. Однако этим должны заниматься, в первую очередь, собственники квартир в нём, считает Сергей Боженко:

"Всё зависит от собственников многоэтажных домов, чьи дома были построены после войны и несут стили модерна, классицизма, барокко. Если управляющие компании вместе с жильцами смогут аккумулировать средства для ремонта фасадов, что-то с места будет сдвигаться. Если УК будут заниматься только текущим ремонтом лестниц и лифтов, ничего сохранить не получится".

На практике ремонт за счёт владельцев практически невозможен, так как это требует серьёзных финансовых затрат. Тем более что во многих объектах нужно проводить фундаментальные работы: заменить все изношенные инженерные сети, перекрытия, но главное – кровлю. Александр Деринг отмечает, что именно она сокращает жизнь объектам.

Дома в центре Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Есть одна проблема, решение которой продлило бы жизнь зданиям. Дело в том, что главным источником всех бед для исторических объектов являются кровля и водосточные системы. Если решатся все вопросы с кровлей, то здания будут долго жить, потому что детали, фасады страдают из-за кровли, протечек. Там есть утеплитель, который прохудился, проходит тепло, конденсат", – говорит он.

Из ответа Алтайохранкультуры на запрос amic.ru:

"Отличие ремонта объекта культурного наследия от объекта, не отнесённого к культурному наследию, заключается в том, что в результате такого ремонта облик объекта охраны не должен быть подвергнут изменениям. В этой связи федеральный закон предъявляет дополнительные требования к лицам, которые имеют право заниматься проектными, а также непосредственно строительными работами в виде специальной лицензии".

При проведении реставрационных работ необходимо сделать паспорта фасадов объектов культурного наследия. В них будут указаны варианты цветового решения с деталями, с номерами колеровок, добавляет Деринг.

"Мы часто видим, какие мелкие ремонты, "выкраски", кто-то так покрасил, кто-то – так. Меняется концепция цветового решения. Но эту работу должно проводить государство, у УК нет ресурсов. Профессионалы, которые имеют лицензию на проектирование, на реставрационные работы", – отмечает он.

Поэтому, по мнению архитектора, работами по восстановлению домов-памятников должно заниматься государство или город. Обновлённый центр станет лучшим подарком к 300-летнему юбилею Барнаула, который будет в 2030 году, считает Александр Деринг.

"Возможно, городу, краю нужно провести такую работу. Это будет своеобразный регламент для тех, кто покупает квартиры в таких домах. Часто люди меняют форму окон, остекление. Но так делать нельзя: фасады меняться не должны. Если эти мероприятия будут сделаны до 300-летия Барнаула", – резюмирует он.

*Цифра

В Барнауле расположен 301 объект культурного наследия, из которых 53 – многоквартирные дома. За последнее время в Барнауле, по информации Алтайохранкультуры, отремонтировали пять жилых домов-памятников, в отношении 20 выдана разрешительная документация для производства работ.