Сталкеринг заброшенных каменоломен стал модным хобби у российских зумеров

В тематических чатах новички ищут опытных проводников, а турклубы предлагают оборудованные маршруты

28 сентября 2026, 08:44, ИА Амител

Заброшенная каменоломня / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс Алиса / amic.ru

Среди российской молодежи поколения Z набирает популярность нестандартное увлечение — исследование заброшенных каменоломен. Как сообщает Telegram‑канал Shot, зумеры все чаще отправляются в подземелья, чтобы проникнуться атмосферой загадочности.

Для координации любители сталкеринга организуют тематические чаты: там начинающие участники могут найти опытных проводников. Те готовы сопровождать новичков по лабиринтам каменоломен — иногда безвозмездно, иногда за небольшую плату. При этом базовую экипировку, фонари и продукты каждый берет с собой сам.

Альтернативой служат специализированные туристические клубы: за более высокий гонорар инструкторы предлагают продуманные и относительно безопасные маршруты, а также обеспечивают участников снаряжением, сухим пайком и аптечкой.

В сообществе придерживаются ряда правил: перед спуском нужно отметиться в журнале посещений, запрещено употреблять алкоголь и брать с собой детей.