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Сталкеринг заброшенных каменоломен стал модным хобби у российских зумеров

В тематических чатах новички ищут опытных проводников, а турклубы предлагают оборудованные маршруты

28 сентября 2026, 08:44, ИА Амител

Заброшенная каменоломня / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс Алиса / amic.ru
Заброшенная каменоломня / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс Алиса / amic.ru

Среди российской молодежи поколения Z набирает популярность нестандартное увлечение — исследование заброшенных каменоломен. Как сообщает Telegram‑канал Shot, зумеры все чаще отправляются в подземелья, чтобы проникнуться атмосферой загадочности.

Для координации любители сталкеринга организуют тематические чаты: там начинающие участники могут найти опытных проводников. Те готовы сопровождать новичков по лабиринтам каменоломен — иногда безвозмездно, иногда за небольшую плату. При этом базовую экипировку, фонари и продукты каждый берет с собой сам.

Альтернативой служат специализированные туристические клубы: за более высокий гонорар инструкторы предлагают продуманные и относительно безопасные маршруты, а также обеспечивают участников снаряжением, сухим пайком и аптечкой. 

В сообществе придерживаются ряда правил: перед спуском нужно отметиться в журнале посещений, запрещено употреблять алкоголь и брать с собой детей.

Зумеры / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Россия отдых и развлечения
       

Комментарии 5

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медведь-шатун

09:18:37 28-09-2026

Ну, ждем сообщения МЧС о спасательных работах, кто то должен этих сталкеров недоделанных спасать!....

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Гость

09:39:24 28-09-2026

Только потом не кидаться их спасать оттуда, сами залезли, пусть сами и вылазят как хотят. Не смогли вылезти - значит туда им и дорога, естественный отбор.

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Гость

10:09:07 28-09-2026

Ладно вы, хоть чем-то интересуются. Пусть лучше там лазят, чем в телефонах и онлайн-играх сидят

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Гость

10:24:55 28-09-2026

Гость (10:09:07 28-09-2026) Ладно вы, хоть чем-то интересуются. Пусть лучше там лазят, ч... там может быть воздух не пригодный для дыхания...

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Гость

10:32:35 28-09-2026

Гость (10:09:07 28-09-2026) Ладно вы, хоть чем-то интересуются. Пусть лучше там лазят, ч... Да пусть лазят, только чтобы их вылазки проблемы другим не создавали. А так хоть пусть излазиются.

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