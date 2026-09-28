Сталкеринг заброшенных каменоломен стал модным хобби у российских зумеров
В тематических чатах новички ищут опытных проводников, а турклубы предлагают оборудованные маршруты
28 сентября 2026, 08:44, ИА Амител
Среди российской молодежи поколения Z набирает популярность нестандартное увлечение — исследование заброшенных каменоломен. Как сообщает Telegram‑канал Shot, зумеры все чаще отправляются в подземелья, чтобы проникнуться атмосферой загадочности.
Для координации любители сталкеринга организуют тематические чаты: там начинающие участники могут найти опытных проводников. Те готовы сопровождать новичков по лабиринтам каменоломен — иногда безвозмездно, иногда за небольшую плату. При этом базовую экипировку, фонари и продукты каждый берет с собой сам.
Альтернативой служат специализированные туристические клубы: за более высокий гонорар инструкторы предлагают продуманные и относительно безопасные маршруты, а также обеспечивают участников снаряжением, сухим пайком и аптечкой.
В сообществе придерживаются ряда правил: перед спуском нужно отметиться в журнале посещений, запрещено употреблять алкоголь и брать с собой детей.
09:18:37 28-09-2026
Ну, ждем сообщения МЧС о спасательных работах, кто то должен этих сталкеров недоделанных спасать!....
09:39:24 28-09-2026
Только потом не кидаться их спасать оттуда, сами залезли, пусть сами и вылазят как хотят. Не смогли вылезти - значит туда им и дорога, естественный отбор.
10:09:07 28-09-2026
Ладно вы, хоть чем-то интересуются. Пусть лучше там лазят, чем в телефонах и онлайн-играх сидят
10:24:55 28-09-2026
Гость (10:09:07 28-09-2026) Ладно вы, хоть чем-то интересуются. Пусть лучше там лазят, ч... там может быть воздух не пригодный для дыхания...
10:32:35 28-09-2026
Гость (10:09:07 28-09-2026) Ладно вы, хоть чем-то интересуются. Пусть лучше там лазят, ч... Да пусть лазят, только чтобы их вылазки проблемы другим не создавали. А так хоть пусть излазиются.