Социолог заявила, что зумеры не мечтают о сумках Биркин и домах у моря
Эксперт объяснила, почему для поколения Z важнее, чтобы рабочий день заканчивался в 18:00, а досуг позволял раскрыть себя
10 сентября 2026, 17:03, ИА Амител
Социолог Наталья Соловьева, младший научный сотрудник Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в Санкт‑Петербурге, рассказала, чем жизненные ориентиры зумеров отличаются от устремлений предыдущих поколений. Об этом пишет "Комсомольская правда".
По словам эксперта, традиционные символы успеха — вроде особняка у моря, статусного авто или люксовой сумки — уже не являются главной мечтой для представителей поколения Z.
"Особняк на берегу моря, классная тачка, сумка Биркин — это скорее мечты миллениала. Зумеры мечтают о том, чтобы работа заканчивалась в 18:00, а после нее был качественный досуг, где можно проявить и реализовать себя", — пояснила Соловьева.
При этом молодежь старается реалистично смотреть на вещи: зумеры осознают, что ситуация в будущем может стать сложнее, чем сегодня. Ключевой установкой для них становится стремление к личному благополучию в настоящем. По словам эксперта, зумер хочет быть счастливым здесь и сейчас.
17:05:19 10-09-2026
Недоработка в желаниях, рабочий день вообще начинаться не должен в идеале.
17:40:43 10-09-2026
О сумках Биркин мечтают одни дуры, которые ничего из себя не представляют, но хотят понтоваться.
Не сумка красит человека, а человек сумку.
Если ты добра и хороша, ходи хоть с авоськой, цены тебе все равно не будет.
18:06:06 10-09-2026
Они мечтают только о том, как бы кого нить объегорить. Работать, это не для них.
18:10:56 10-09-2026
Святая простота...
18:13:40 10-09-2026
.70-80-90 гг
У них это под коркой зашито.
Понимаю от куда это дует, буркино фасо, какое-то это.
Надеюсь, что зумеры станут более здоровым поколением.
09:21:08 11-09-2026
Хоть бы напомнили, кто такие зумеры и миллениалы.
09:35:21 11-09-2026
я так понимаю надо всем мечтать о сумке Биркин и особняке на берегу моря?
Таких мечтателей и призывателей к таким мечтам я бы возвращал на землю давая пяток лет лесоповала как это Сталин делал. Им же полезнее бы было
11:22:32 11-09-2026
именно по этому они все ходят в паленом люксе, который скупают на Авито. на кого не посмотри- сумки Гуччи, на а ногах Баленсиага 🤣🤣🤣