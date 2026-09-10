Социолог заявила, что зумеры не мечтают о сумках Биркин и домах у моря

Эксперт объяснила, почему для поколения Z важнее, чтобы рабочий день заканчивался в 18:00, а досуг позволял раскрыть себя

10 сентября 2026, 17:03, ИА Амител

Зумеры / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Социолог Наталья Соловьева, младший научный сотрудник Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в Санкт‑Петербурге, рассказала, чем жизненные ориентиры зумеров отличаются от устремлений предыдущих поколений. Об этом пишет "Комсомольская правда".

По словам эксперта, традиционные символы успеха — вроде особняка у моря, статусного авто или люксовой сумки — уже не являются главной мечтой для представителей поколения Z.

"Особняк на берегу моря, классная тачка, сумка Биркин — это скорее мечты миллениала. Зумеры мечтают о том, чтобы работа заканчивалась в 18:00, а после нее был качественный досуг, где можно проявить и реализовать себя", — пояснила Соловьева.

При этом молодежь старается реалистично смотреть на вещи: зумеры осознают, что ситуация в будущем может стать сложнее, чем сегодня. Ключевой установкой для них становится стремление к личному благополучию в настоящем. По словам эксперта, зумер хочет быть счастливым здесь и сейчас.