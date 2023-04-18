Стало больше почти на 10 тысяч. В Алтайском крае растёт число самозанятых
Увеличилась и сумма уплаченных налогов самозанятыми
18 апреля 2023, 15:45, ИА Амител
Число жителей, выбравших для себя самозанятость, продолжает стремительно увеличиваться в Алтайском крае. На 1 апреля 2023 года было зарегистрировано 86 419 человек, из них со статусом индивидуального предпринимателя – 2934. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замруководителя регионального УФНС Сергей Сметанников.
Ещё 1 января 2023 года официальное число самозанятых в регионе насчитывало 76 489 человек. В период с января по апрель их число выросло почти на 10 тысяч. В связи с этим увеличилась и сумма уплаченных ими налогов на профессиональный доход: 80 миллионов рублей против 53 миллионов в первом квартале 2022 года.
"Как и при любом другом режиме налогообложения есть люди, которые пытаются им воспользоваться в незаконных целях. Мы периодически выявляем подмену трудовых отношений самозанятыми. Для этого проводим работу с самозанятыми и организациями, начинающими этим грешить. Сказать, что это носит массовый характер, нельзя. Это штучные истории, которые мы отрабатываем", – рассказал Сергей Сметанников.
17:22:52 18-04-2023
И чем гордиться?Увеличение числа самозанятых говорит лишь об одном - народ в крае стремительно нищает. Платить налоги - уже традиционно для нашего края одни из самых высоких в Сибири- и взносы в пенсионный фонд становится нечем, ноги бы не протянуть вместе с семьей с голодухи. А все потому, что многократно выросшие цены и тарифы сделали местный народ окончательно неплатежеспособным и спрос на услуги ИП рухнул. Вот и все, собственно. Повальная нищета - как результат пресловутой энергичной Энергии.
17:32:13 18-04-2023
Гость (17:22:52 18-04-2023) И чем гордиться?Увеличение числа самозанятых говорит лишь об... А какая связь между самозанятыми и обнищанием? Самозанятые тоже работают, зарабатывают и платят налоги. У меня родственник - пасечник. Раньше в черную работал. Теперь зарегистрировался , как самозанятый (получив за это , кстати неплохую плюшку от государства на развитие), налоги платит и работает