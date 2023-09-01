Стало известно, чем застроят Поток после сноса всех аварийных домов

Эксперты отмечают, что пока говорить о датах проведения здесь реновации рано

01 сентября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

После завершения сноса аварийных домов на Потоке землю сформируют в крупную территорию и отдадут под застройку. Об этом журналу "Автограф" рассказал первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров.

По его словам, площадки для пилотных проектов уже определены, собираются необходимые документы. При этом называть точные сроки реновации участков рано. Площадь, которая находится в обработке, составляет 86,5 га.

Федоров отметил, что договор комплексного развития территории (КТР) позволяет обращаться в федеральный бюджет за деньгами на строительство домов, в которые переселяют людей. Также здесь можно будет возводить школы и другие социальные объекты.

Если проект КТР будет успешно реализован на Потоке, то его можно будет переносить и на другие территории.



