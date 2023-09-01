Стало известно, чем застроят Поток после сноса всех аварийных домов
Эксперты отмечают, что пока говорить о датах проведения здесь реновации рано
01 сентября 2023, 09:15, ИА Амител
После завершения сноса аварийных домов на Потоке землю сформируют в крупную территорию и отдадут под застройку. Об этом журналу "Автограф" рассказал первый вице-мэр Барнаула Андрей Федоров.
По его словам, площадки для пилотных проектов уже определены, собираются необходимые документы. При этом называть точные сроки реновации участков рано. Площадь, которая находится в обработке, составляет 86,5 га.
Федоров отметил, что договор комплексного развития территории (КТР) позволяет обращаться в федеральный бюджет за деньгами на строительство домов, в которые переселяют людей. Также здесь можно будет возводить школы и другие социальные объекты.
Если проект КТР будет успешно реализован на Потоке, то его можно будет переносить и на другие территории.
09:51:10 01-09-2023
Не забываете о расширении дорог на потоке , если на месте снесенных 2-х этажных зданий через 5-10 лет застроят 20-ти этажными домами П.Сухова будет как и пр. Строителей в час пик
10:11:21 01-09-2023
Пока банки дают кредиты, город будет методично застраиваться высотными стекловатниками, в которых квартиры можно будет только купить, но уже никогда не продать по цене покупки, поскольку их уже сейчас больше, чем покупателей. Вопрос лишь в том, когда начнут сносить хрущёвки и сталинки, чтобы массово и принудительно переселить всех в стекловатники, принудительно давая жителям денег на первый взнос по ипотеке на 30 лет.
12:12:32 01-09-2023
Гость (10:11:21 01-09-2023) Пока банки дают кредиты, город будет методично застраиваться... Хрущевки еще и эти стекловатники переживут!
10:23:39 01-09-2023
Куда денут жителей Потока? Переселят в новые дома, которые возведут вместо их старых? Как делается в Москве. рядом строят дом, переселяют народ, потом их бывшее жильё сносят.
11:57:46 01-09-2023
Гость (10:23:39 01-09-2023) Куда денут жителей Потока? Переселят в новые дома, которые в... У нас не так будет - сначала застроят сквер (80-й Гвардейской - Э.Алексеевой, а потом начнут сносить аварийки, проведя к ним предварительно природный газ. Последние десять лет "любуюсь" на освоение и улучшение территории Потока
12:57:16 01-09-2023
Гость (10:23:39 01-09-2023) Куда денут жителей Потока? Переселят в новые дома, которые в... Все проще. У них выкупают квартиры кжкх, дом расселяют потом уже сносят. Выкуп идет рыночная стоимость плюс сумма непроведенного капремонта. Если квартира куплена до признания дома аварийным. Если после - только рыночная.