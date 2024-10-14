Стало известно, что было в резервуарах рядом со сгоревшей мебельной фабрикой

Пожарные не допустили их возгорания

14 октября 2024, 14:50, ИА Амител

Пожар на мебельной фабрике в Барнауле / Фото: Владимир Игнатов / vk.com/pso_barnaul

В Барнауле 29 сентября произошел пожар на мебельной фабрике по ул. Попова, 179е. Огонь охватил площадь 6800 "квадратов", причем масштабы происшествия могли быть и больше, так как рядом с предприятием располагались резервуары с легко воспламеняющейся жидкостью, сообщили amic.ru в пресс-службе МЧС Алтайского края.

По данным чрезвычайного ведомства, пожар на предприятии был очень сложный: все этажи здания и примыкающий склад были загружены горючими материалами, а огонь распространялся крайне быстро. Из-за этого существовала угрозам огнеборцам, так как "в любой момент здание могло обрушиться, а также произойти взрыв резервуара с последующим выбросом легко воспламеняющейся жидкости".

При этом однозначно спрогнозировать развитие событий в случае утечки не представляется возможным, подчеркивают в пресс-службе ведомства. "Все зависит от многих факторов, в том числе от действий личного состава по защите емкостей. Фактически негативных последствий не наступило", – добавили в МЧС.