Стало известно, что было в резервуарах рядом со сгоревшей мебельной фабрикой
Пожарные не допустили их возгорания
14 октября 2024, 14:50, ИА Амител
В Барнауле 29 сентября произошел пожар на мебельной фабрике по ул. Попова, 179е. Огонь охватил площадь 6800 "квадратов", причем масштабы происшествия могли быть и больше, так как рядом с предприятием располагались резервуары с легко воспламеняющейся жидкостью, сообщили amic.ru в пресс-службе МЧС Алтайского края.
По данным чрезвычайного ведомства, пожар на предприятии был очень сложный: все этажи здания и примыкающий склад были загружены горючими материалами, а огонь распространялся крайне быстро. Из-за этого существовала угрозам огнеборцам, так как "в любой момент здание могло обрушиться, а также произойти взрыв резервуара с последующим выбросом легко воспламеняющейся жидкости".
При этом однозначно спрогнозировать развитие событий в случае утечки не представляется возможным, подчеркивают в пресс-службе ведомства. "Все зависит от многих факторов, в том числе от действий личного состава по защите емкостей. Фактически негативных последствий не наступило", – добавили в МЧС.
15:01:19 14-10-2024
Вонаначо! А я-то думал там трудновоспламеняемая жидкость
16:48:07 14-10-2024
Гость (15:01:19 14-10-2024) Вонаначо! А я-то думал там трудновоспламеняемая жидкость...
Например, вода)
18:58:13 14-10-2024
Гость (16:48:07 14-10-2024) Например, вода) ... синее море всего лишь
18:12:48 14-10-2024
Хороший ответ, ёмкий: "Всё зависит от многих факторов ...".
08:50:43 15-10-2024
Что было в резервуарах рядом со сгоревшей мебельной фабрикой?
Легко взрывающаяся?
Легко отравляющая?