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Стало известно, что могло стать причиной закрытия клуба Che Guevara

В последнее время к заведению направили сразу несколько исков

07 февраля 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

В последнее время к барнаульскому клубу Ghe Guevara направили сразу несколько исков. Об этом сообщает "Толк".

Судя по данным Арбитражного суда Алтайского края, семь исков было подано в отношении ООО "Че Гевара". Почти все они связаны с задолженностями.

Самые крупные иски поданы от ООО "Микаэль" и компании "Тейси-Опт". Оба превышают 120 тысяч рублей. Первая компания занимается овощами и фруктами, а вторая – крупный поставщик алкоголя. Среди кредиторов клуба значатся также "Экосоюз" и Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае.

Организатор концертов Олег Григорьев, активно работавший с клубом, рассказал о том, что в последнее время невозможно было связаться с предполагаемым владельцем клуба.

Ранее организаторы концерта группы "Свидание" сообщили о том, что клуб Ghe Guevara неожиданно закрылся.

 

Комментарии 4

  • Коля, Коля - ты все про.....
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Суммы иска то какие то смешные 120 тыс, 5 кег пива, ящик водки и три вискаря?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Жалко, знаковое было место, столько воспоминаний. Но сколько их уже ушло, представителей той золотой клубной эпохи: Чаплин, Африка, Пистолс, Пилот, теперь вот и Че. И вправду, никто не вернет нам 2007-й...
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Динамика выручка за последние пять лет ООО "Че Гевара": - 2017 - 20 млн, - 2018 - 18.9 млн, - 2019 - 19 млн, - 2020 - 15 млн, - 2021 - 20.4 млн. Вроде ровно шли. Что же произошло все-таки? Иски на смешные суммы - это повод, это не серьезно
    07 февраля, Гость   Ответить
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