Стало известно, что могло стать причиной закрытия клуба Che Guevara

В последнее время к заведению направили сразу несколько исков

07 февраля 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

В последнее время к барнаульскому клубу Ghe Guevara направили сразу несколько исков. Об этом сообщает "Толк".

Судя по данным Арбитражного суда Алтайского края, семь исков было подано в отношении ООО "Че Гевара". Почти все они связаны с задолженностями.

Самые крупные иски поданы от ООО "Микаэль" и компании "Тейси-Опт". Оба превышают 120 тысяч рублей. Первая компания занимается овощами и фруктами, а вторая – крупный поставщик алкоголя. Среди кредиторов клуба значатся также "Экосоюз" и Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае.

Организатор концертов Олег Григорьев, активно работавший с клубом, рассказал о том, что в последнее время невозможно было связаться с предполагаемым владельцем клуба.

Ранее организаторы концерта группы "Свидание" сообщили о том, что клуб Ghe Guevara неожиданно закрылся.