Стало известно, что может осложнить наследование накоплений по ПДС

На проверку документов у фонда предусмотрено 30 рабочих дней

24 сентября 2026, 12:19, ИА Амител

Накопление, деньги / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Накопления по программе долгосрочных сбережений (ПДС) не входят в наследственную массу и не распределяются автоматически между родственниками через нотариуса. Чтобы получить деньги, правопреемникам необходимо самостоятельно обратиться в негосударственный пенсионный фонд, рассказала агентству "Прайм" директор по GR и юридическому сопровождению СберНПФ Наталия Каменская.

По ее словам, фонд не обязан самостоятельно разыскивать правопреемников умершего участника программы. Претендовать на выплату могут лица, заранее указанные в договоре или отдельном заявлении, а также наследники первой и второй очередей.

В первую очередь средства получают назначенные участником правопреемники. Если их нет, обратиться за выплатой могут дети, супруг или родители. Наследники второй очереди — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки — смогут получить накопления, если правопреемники не были назначены и никто из первой очереди не заявил о своих правах.

"Главный риск — пропустить срок. Заявление нужно подать в течение шести месяцев с даты смерти. Если этот срок упущен, придется идти в суд и восстанавливать его", — говорит Каменская.

На проверку документов у фонда предусмотрено 30 рабочих дней. Решение о выплате принимают на седьмой месяц после смерти участника программы, а сами средства перечисляют на восьмой.

При этом передать накопления правопреемникам не получится, если участник ПДС выбрал пожизненные выплаты и уже начал их получать. По словам Каменской, для сохранения возможности передачи оставшихся средств можно выбрать выплаты на установленный срок, например на 10 или 15 лет.