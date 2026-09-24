Стало известно, что может осложнить наследование накоплений по ПДС
На проверку документов у фонда предусмотрено 30 рабочих дней
24 сентября 2026, 12:19, ИА Амител
Накопления по программе долгосрочных сбережений (ПДС) не входят в наследственную массу и не распределяются автоматически между родственниками через нотариуса. Чтобы получить деньги, правопреемникам необходимо самостоятельно обратиться в негосударственный пенсионный фонд, рассказала агентству "Прайм" директор по GR и юридическому сопровождению СберНПФ Наталия Каменская.
По ее словам, фонд не обязан самостоятельно разыскивать правопреемников умершего участника программы. Претендовать на выплату могут лица, заранее указанные в договоре или отдельном заявлении, а также наследники первой и второй очередей.
В первую очередь средства получают назначенные участником правопреемники. Если их нет, обратиться за выплатой могут дети, супруг или родители. Наследники второй очереди — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки — смогут получить накопления, если правопреемники не были назначены и никто из первой очереди не заявил о своих правах.
"Главный риск — пропустить срок. Заявление нужно подать в течение шести месяцев с даты смерти. Если этот срок упущен, придется идти в суд и восстанавливать его", — говорит Каменская.
На проверку документов у фонда предусмотрено 30 рабочих дней. Решение о выплате принимают на седьмой месяц после смерти участника программы, а сами средства перечисляют на восьмой.
При этом передать накопления правопреемникам не получится, если участник ПДС выбрал пожизненные выплаты и уже начал их получать. По словам Каменской, для сохранения возможности передачи оставшихся средств можно выбрать выплаты на установленный срок, например на 10 или 15 лет.
13:28:13 24-09-2026
Т.е если выбрал пожизненную выплату и внезапно умер, то фиг вам , а не наследство
14:34:00 24-09-2026
Гость (13:28:13 24-09-2026) Т.е если выбрал пожизненную выплату и внезапно умер, то фиг ... Нет, это значит, что твои близкие родственники должны просто сами обратиться, никто за ними бегать и предлагать не будет. Ну а чтоб они обратились как бэ надо это им проговаривать. Я своих близких посвятила где у меня это спрятано и как это взять в случае чего.
15:48:40 24-09-2026
Гость (14:34:00 24-09-2026) Нет, это значит, что твои близкие родственники должны просто... Не совсем так. Если пенсионер уже начал получать из ПДС, то могут не отдать. Скажут, что ему уже выплатили всё. И Вася -кот.
14:59:03 24-09-2026
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