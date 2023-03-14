Стало известно, что произошло с косулей, которую заметили за ТЦ в Бийске

Охотинспекторы сопроводили зверя до привычной среды обитания

14 марта 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: "Бийск 22"

Стало известно, чем закончилась история с косулей, которую заметили за ТЦ "Ривьера" в Бийске. О судьбе животного рассказали в Минприроды Алтайского края.

Напомним, что напуганное и раненое животное бегало по дворам от стаи собак. Охотинспекторы выехали на место и сопроводили косулю до привычной среды обитания – леса.

Также в министерстве добавили, что аналогичный случай произошёл в Волчихинском районе, где косуля вышла к людям. Животное отловили и вывезли за территорию населённого пункта.