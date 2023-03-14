Стало известно, что произошло с косулей, которую заметили за ТЦ в Бийске
Охотинспекторы сопроводили зверя до привычной среды обитания
14 марта 2023, 07:45, ИА Амител
Фото: "Бийск 22"
Стало известно, чем закончилась история с косулей, которую заметили за ТЦ "Ривьера" в Бийске. О судьбе животного рассказали в Минприроды Алтайского края.
Напомним, что напуганное и раненое животное бегало по дворам от стаи собак. Охотинспекторы выехали на место и сопроводили косулю до привычной среды обитания – леса.
Также в министерстве добавили, что аналогичный случай произошёл в Волчихинском районе, где косуля вышла к людям. Животное отловили и вывезли за территорию населённого пункта.
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