Косуля с разбитой в кровь головой убегала от собак в алтайском городе

Животное видели в районе местного парка

11 марта 2023, 14:25, ИА Амител

Фото: "Бийск 22"

В Бийске 11 марта увидели косулю с разбитой в кровь головой. Об этом сообщает телеграм-канал "Бийск 22" со ссылкой на местную жительницу.

По словам горожанки, животное находится в микрорайоне Зелёный клин.

"В районе парка за "Ривьерой" косуля бегает, голова у неё разбита, за ней собаки", – поделилась жительница наукограда.

Ранее бийчане видели коров на улице Стахановской. Они гуляли в одном из дворов, а также стояли у входа в мотосалон.