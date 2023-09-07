Стало известно, что за здание строят у пересечения Попова и Власихинской в Барнауле

Предполагалось, что здесь будет СТО, но назначение помещения сменили

07 сентября 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле на Попова, 161, реконструируют двухэтажку из кирпича, построенную ранее. Здесь планировали открыть СТО, но проект изменили, пишет "Толк".

Первый проект представили еще в 2021 году. Тогда планировали строить станцию техобслуживания с автомобильным магазином, парковкой на первом этаже и открытыми офисами, однако проект раскритиковали и отправили на доработку.

Сдать объект собирались к июлю 2023-го, но его снова пришлось переделывать. Разработчики предложили надстроить два этажа, а также изменить планировку помещений. При этом внешняя отделка останется прежней.

Компания "Аркаим", которая возводит здание, намерена завершить облицовку до конца года, но есть вероятность переноса работ.

Отмечается, что изменилось не только количество этажей в здании, но и его назначение. Теперь здесь будет не автосервис, а административное здание с помещениями для сдачи в аренду.