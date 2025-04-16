Для тех, кто не сможет попасть на ночную службу, состоится поздняя Божественная литургия

16 апреля 2025, 11:40, ИА Амител

Встреча Пасхи в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле пасхальные богослужения пройдут в ночь с 19 на 20 апреля. Об этом сообщает NGS22.ru со ссылкой на председателя информотдела Барнаульской епархии иеромонаха Модеста Илюшина.

Традиционно праздничное богослужение начнется в 23:30 19 апреля. В 00:00 верующие совершат крестный ход вокруг храмов. Затем состоится пасхальная утреня, на которой верующие смогут принять причастие и освятить куличи. Отец Модест уточняет, что сделать это можно заранее: 19 апреля, примерно с 12:00 до 20:00.

А для тех, кто не может попасть на ночную службу, в Никольском, Покровском, Иоанно-Богословском, Александро-Невском и Димитриевском соборах состоится поздняя Божественная литургия. После нее вновь пройдет праздничный крестный ход. Также верующие смогут позвонить в колокола Покровского кафедрального собора в течение всей пасхальной недели.

Напомним, в пасхальную ночь с 19 на 20 апреля в Барнауле запустят несколько ночных маршрутов общественного транспорта. После богослужений в главных храмах краевой столицы горожане смогут добраться до дома на трамвае или троллейбусе.