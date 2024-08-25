Стало известно, где россияне чаще всего тратили деньги летом

Люди стали чаще брать товары для дома и ходить в рестораны

25 августа 2024, 13:25, ИА Амител

Супермаркет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1247426

По данным эквайринговой сети "Русского стандарта", россияне летом чаще всего делали покупки в супермаркетах и тратили деньги на товары для дома и фастфуд. Об этом сообщает ТАСС.

При этом в самый теплый сезон в супермаркетах делали на 31% платежей меньше, чем весной и зимой.

Товары для дома стали покупать чаще: летом – 37%, весной – 36%, зимой – 27%. Средний чек одной покупки составил 3 676 рублей, что выше, чем зимой и весной.

На рестораны быстрого питания пришлось 32% всех летних покупок, а зимой и весной – по 36%. Средний чек одной покупки составил 431 рубль, что выше, чем зимой и весной.