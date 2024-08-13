Стало известно, где россияне отдыхают этим летом

Главным направлением является Турция

13 августа 2024, 09:48, ИА Амител

Флаг Турции / Фото: pxhere.com/ru/photo/1116594

Турция является лидером среди зарубежных направлений для отдыха россиян, сообщает "КП". Этим летом там отдохнут около 7 млн жителей страны. Конкурентами являются Таиланд и Египет. По итогам года там отдохнут примерно по 1,7 млн российских туристов.

Сейчас с ценообразованием ситуация такова, что отдых в ОАЭ в отеле "Все включено" может оказаться дешевле, чем в Турции. С учетом стабилизации курса рубля сейчас выгодный момент для планирования международных поездок, но средний чек растет, и курсы валют могут дать экономию в 10-15%.

Самым доступным зарубежным направлением для россиян является Абхазия – отдохнуть там вдвоем можно по цене от 83 тыс. рублей. Большие надежды в российской туристической индустрии возлагают на Китай и остров Хайнань.

Планирование отпуска на осень имеет преимущества: раннее бронирование и время на составление плана и маршрута поездки, выбор интересных мест для посещения и популярных развлечений.