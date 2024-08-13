Стало известно, где россияне отдыхают этим летом
Главным направлением является Турция
13 августа 2024, 09:48, ИА Амител
Турция является лидером среди зарубежных направлений для отдыха россиян, сообщает "КП". Этим летом там отдохнут около 7 млн жителей страны. Конкурентами являются Таиланд и Египет. По итогам года там отдохнут примерно по 1,7 млн российских туристов.
Сейчас с ценообразованием ситуация такова, что отдых в ОАЭ в отеле "Все включено" может оказаться дешевле, чем в Турции. С учетом стабилизации курса рубля сейчас выгодный момент для планирования международных поездок, но средний чек растет, и курсы валют могут дать экономию в 10-15%.
Самым доступным зарубежным направлением для россиян является Абхазия – отдохнуть там вдвоем можно по цене от 83 тыс. рублей. Большие надежды в российской туристической индустрии возлагают на Китай и остров Хайнань.
Планирование отпуска на осень имеет преимущества: раннее бронирование и время на составление плана и маршрута поездки, выбор интересных мест для посещения и популярных развлечений.
13:23:50 13-08-2024
Ребята и девчата. Был на Бэйдайхэ в Китае на море. 280 км от Пекина. На скоростном поезде 2 часа. Даже не заметил как доехал. Семья довольна. Температура воздуха +29 +31. Температура воды + 25. Отель дешевле чем в Пекине в 2-3 раза. Жили 200 метров от моря. Покушать на троих один раз 300-500 рублей. Морепродуктов море. Довольны как слоны.
13:56:39 13-08-2024
Был в Гуселетово. 30м от берега озера Горькое. 200км от Барнаула. Очень дёшево и прекрасно.
21:17:35 13-08-2024
Гость (13:56:39 13-08-2024) Был в Гуселетово. 30м от берега озера Горькое. 200км от Барн... Ну нифига не дёшево- особенно магазинчик напротив кафе. Да и отдых только для пенсионеров . На Мормышанском даже расположиться негде
14:07:12 13-08-2024
На Завьялово вообще улёт!)
20:30:08 13-08-2024
Наши не боятся НАТО! Едут в Турцию!