Жители Барнаула уже планируют поездки на Новый год

Согласно данным "Яндекс.Путешествий", в среднем барнаульцы бронируют билеты и отели на праздники за 198 дней до поездки

12 августа 2024, 21:45, ИА Амител

Фейерверки / Фото: unsplash.com

"Яндекс.Путешествия" зафиксировали рост спроса пользователей на ранние бронирования отелей и апартаментов на новогодние праздники. Согласно релизу компании, доля таких бронирований в июле этого года почти в 4 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Барнаульцы не стали исключением — в среднем они заказывают билеты на новогодние праздники за 198 дней до поездки.

Отмечается, что средняя цена, которую барнаульцы отдают за ночь в отеле — 10 150 рублей. Среди наиболее популярных направлений оказались Москва (в среднем 6 650 за ночь), Манжерок (6 800 рублей), Санкт-Петербург (5 450 рублей), Сочи (8 300 рублей) и Кош-Агач - (6 000 рублей). Среди зарубежных направлений наиболее популярны Турция (5 950 рублей), Франция (9 800 рублей) и Индонезия (10 000 рублей).

Всего по стране более 90% ранних бронирований приходится на внутренний туризм. В среднем по РФ пользователи планируют новогодние поездки на 4 дня при стоимости проживания около 8 900 рублей за ночь, а за границу — на 5 дней при стоимости проживания около 13 350 рублей.