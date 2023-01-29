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Стало известно, где в Алтайском крае продают самое дорогое мясо

Почти все виды мяса в одном из городов региона дороже, чем везде

29 января 2023, 18:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Самое дорогое мясо в Алтайском крае продают в Бийске. Об этом рассказали в Алтайкрайстате.

Говядина в наукограде на 20 рублей дороже, чем в других городах региона. Цена такого мяса здесь составляет 472,66 рубля. В Барнауле за него просят 449,46 руб., а в Рубцовске говядина стоит 448,83 рубля.

Свинина в Бийске стоит 320,49 рубля, в то время как в регионе средняя стоимость килограмма свинины составляет 308,72 рубля. За баранину жители Бийска отдадут примерно на 40 рублей дороже, чем средняя цена по региону. Также в городе дороже и сардельки.

Единственный вид мяса, который находится на одном уровне по стоимости по всему региону, – курица (169,91 рубля).

 

 

Комментарии 18

  • Единственный вид мяса, который находится на одном уровне по стоимости по всему региону - курица--а как же бройлер?
    29 января, Гость   Ответить
  • Где продают по 449,49? На рынке самая деловая говядина по 550.
    29 января, Гость   Ответить
  • Гость, это же в среднем
    29 января, Гость   Ответить
  • М а к да к
    29 января, Гость   Ответить
  • На рынке Барнаула от 450 - 1000, за кг говядины, и того 700 р.кг. Нескромно так..., или я что то путаю?
    29 января, Гость   Ответить
  • Адрес в студию где говядина по 450
    30 января, Гость   Ответить
  • Крытый рынок - от 400 говядина. На стейки - 600
    30 января, Гость   Ответить
  • Мясо даёт энергетику, но воспринимается организмом, особенно с возрастом, как антиген, что неминуемо приводит к хроническим аутоиммунным заболеваниям, укорачивая жизнь на десятилетия и приводя к ранней, часто крайне мучительной смерти.
    30 января, Гость   Ответить
  • В Барнауле говядина стоит 790 рублей за 1 кг. Уже скоро год, как такие цены
    30 января, Гость   Ответить
  • В Барнауле говядина стоит 790 рублей за 1 кг. Уже скоро год, как такие цены---Мякоть в жарком? Где стоимость за 100 гр. пишут? Мосье может и в бахетле блэкангус за дофига рублей брать
    30 января, Гость   Ответить
  • Мясо даёт энергетику, --- Вам в церковь надо, "энергетику" лечить, только там еще более лютый бред.
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, согласен с вами на100%!
    30 января, Гость   Ответить
  • Мясо даёт энергетику, --- Вам в церковь надо, "энергетику" лечить, только там еще более лютый бред. ***** Вы удивитесь, но теме связи здоровья, питания и энергетики посвящены десятки, если не сотни книг, причём докторов медицины (учёная степень на Западе). Между прочим, процесс пищеварения - чрезвычайно энергетически затратен. Именно поэтому переевшего человека клонит в сон и набоковую. А переваривание животного белка и жиров - затратно катастрофически, что неминуемо само по себе садит сердечно-сосудистую и эндокринную системы, медленно, но верно и крайне мучительн убивая обжор.
    30 января, Гость   Ответить
  • энергетику дает гидростанция иль бёрн
    30 января, Гость   Ответить
  • крайне мучительн убивая обжор----воздух (кислород + углекислый газ) является смертельно опасным. Каждый вдох неминуемо приближает к смерти. Противоядия не существует. Задумайся и покайся
    30 января, Гость   Ответить
  • Мышцы нарастить без потребления белка наверное невозможно
    30 января, Гость   Ответить
  • Наукоград - это звучит гордо.
    30 января, Гость   Ответить
  • По 450р кости наверное или корни бычьи :))) в алейском мясокомбинате в отделе мякоть по 700р, голяшка по 500 с чем-то, это самое дешевое, в киосках мясных да и на рынке ВДНХ также вроде стоит.
    30 января, Гость   Ответить
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