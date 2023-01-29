Стало известно, где в Алтайском крае продают самое дорогое мясо

Почти все виды мяса в одном из городов региона дороже, чем везде

29 января 2023, 18:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Самое дорогое мясо в Алтайском крае продают в Бийске. Об этом рассказали в Алтайкрайстате.

Говядина в наукограде на 20 рублей дороже, чем в других городах региона. Цена такого мяса здесь составляет 472,66 рубля. В Барнауле за него просят 449,46 руб., а в Рубцовске говядина стоит 448,83 рубля.

Свинина в Бийске стоит 320,49 рубля, в то время как в регионе средняя стоимость килограмма свинины составляет 308,72 рубля. За баранину жители Бийска отдадут примерно на 40 рублей дороже, чем средняя цена по региону. Также в городе дороже и сардельки.

Единственный вид мяса, который находится на одном уровне по стоимости по всему региону, – курица (169,91 рубля).