Стало известно, из-за чего сорвался ремонт трамвайных переездов в Барнауле
Компания, которая не исполнила договор, во второй раз попала в список недобросовестных поставщиков
18 октября 2024, 20:10, ИА Амител
В Барнауле не удалось провести ремонт трамвайных путей из-за того, что компания из Дагестана не выполнила условия договора на поставку шпал. "Банкфакс" сообщает, что фирма попала в список недобросовестных поставщиков.
"Горэлектротранс" заключил контракт с компанией "ПГС-ЮГ" на сумму 2,6 миллиона рублей. Однако деревянные шпалы были доставлены с опозданием, а также оказалось, что они уже использовались ранее. Заказчик отказался принимать товар, и после этого подрядчик перестал выходить на связь и не заменил шпалы.
"ПГС-ЮГ" уже второй раз попадает в список недобросовестных поставщиков. В августе его включило туда Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области.
Уточняется, что генеральным директором и учредителем компании является Магомедрасул Магомедов.
20:32:44 18-10-2024
прикольно а наш родной белоярский шпалопропиточный завод вроде как закрыть хотели типо не рентабельно все на жб шпалы переходят
20:54:32 18-10-2024
Дагестанские леса известны на весь мир а их шпалопропиточные заводы не имеют равных.
20:59:37 18-10-2024
И на этом всё? Пора бы уже и к стенке ставить, а не в список помещать. Это же диверсия. Или опять простим?
21:20:04 18-10-2024
А вот так вот а! В Дагестане шпалы были гораздо лучше и дешевле! А мы ещё и в волейбол играем с другими Главами...
22:33:39 18-10-2024
Это что за бред ,какой Дагестан? Куда смотрят надзорные власти.шпалы вон в Белоярское полно или на Авито зашёл и купил.мозг кипит о расточительства народных денег чиновниками.
05:31:38 19-10-2024
Гость (22:33:39 18-10-2024) Это что за бред ,какой Дагестан? Куда смотрят надзорные влас... Ты совсем дебил? Ты в курсе, что закупки всегда осуществляются через конкурсные процедуры на тендерах? Это требования федерального закона. Выставляется лот - поставка допустим шпал, в таком то количестве, с таким то качеством, в такие то сроки, за столько то денег. И контракт забирает тот, кто предложит лучшие условия по сравнению с другими конкурентами. И никакая близость завода-изготовителя, или его территориальная принадлежность здесь роли не играет.
10:32:19 19-10-2024
Гость (05:31:38 19-10-2024) Ты совсем дебил? Ты в курсе, что закупки всегда осуществляют... Ну да. А потом оказывается, что за те деньги, что предложил этот "конкурент", можно только спички вместо шпал положить. А нормальные поставщики в пролете - они ж реальную цену давали) Ну либо тендер изначально делается под конкретную фирму, а остальные там для галочки. Мне другое интересно - фирма в списке недобросовестных, но выигрывает тендер. Это, простите, как? Хотя о чем я говорю, у нас тендер может выиграть фирма без своих основных средств, и никому нигде не жмет.
11:25:19 19-10-2024
Гость (05:31:38 19-10-2024) Ты совсем дебил? Ты в курсе, что закупки всегда осуществляют... Результаты этих тендеров на лицо. Или и этого мало? Продолжаем играть в тендер-игры?
18:56:10 19-10-2024
а кто минусит уверен что на тендерах самые умные пол4учают самое лучшее???