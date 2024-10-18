Стало известно, из-за чего сорвался ремонт трамвайных переездов в Барнауле

Компания, которая не исполнила договор, во второй раз попала в список недобросовестных поставщиков

18 октября 2024, 20:10, ИА Амител

Трамваи в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле не удалось провести ремонт трамвайных путей из-за того, что компания из Дагестана не выполнила условия договора на поставку шпал. "Банкфакс" сообщает, что фирма попала в список недобросовестных поставщиков.

"Горэлектротранс" заключил контракт с компанией "ПГС-ЮГ" на сумму 2,6 миллиона рублей. Однако деревянные шпалы были доставлены с опозданием, а также оказалось, что они уже использовались ранее. Заказчик отказался принимать товар, и после этого подрядчик перестал выходить на связь и не заменил шпалы.

"ПГС-ЮГ" уже второй раз попадает в список недобросовестных поставщиков. В августе его включило туда Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области.

Уточняется, что генеральным директором и учредителем компании является Магомедрасул Магомедов.